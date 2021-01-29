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Alman kozmetik şirketi, Avrupa'daki 500 mağazasını kapatma kararı aldı

Merkezi Almanya'da olan, parfüm ve kozmetik perakendecisi Douglas, korona- virüs salgını nedeniyle alışkanlıkları değişen tüketiciler nedeniyle Avrupa'da bulunan 500 mağazasını kapatma karara aldı.

29 Ocak 2021 Cuma 12:02
Alman kozmetik şirketi, Avrupa'daki 500 mağazasını kapatma kararı aldı
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Merkezi Almanya'da olan, parfüm ve kozmetik perakendecisi Douglas, korona- virüs salgını nedeniyle alışkanlıkları değişen tüketiciler nedeniyle Avrupa'da bulunan 500 mağazasını kapatma karara aldı.

Alman markası Douglas yaptığı açıklamada tüm dünyayı etkisi altına alan korona-virüs salgınında 2019-2020 mali yılında şirketin satışlarının korona-virüs kısıtlamalarına rağmen yüzde 6,4 azaldığı ve toplamda 3,2 milyar Euro’ya gerilediğini belirtildi.

Öte yandan insanların alışveriş alışkanlıklarının değişmesiyle e-ticaret alışverişlerine olan ilginin artmasıyla Douglas şirketinin e-ticaret satışlarının 2020'de ilk defa 1 milyar avronun üzerine yükseldiğine dikkat çekildi. E-ticaret satışları ile korona-virüs krizinde şirket satışlarının fazla düşmediği eklendi.

Şirketin yapmış olduğu açıklamada korona-virüs salgınında aylarca süren kısıtlamaların çevrimiçi alışverişe yönelik genel eğilimi hızlandırıldığı belirtildi. Bu gelişmeler neticesinde şirket Avrupa’da 2 bin 400 mağazasından 500’ünü kapatma kararı aldığını bildirdi. Kapatma işlemlerinin 2022 sonbahar itibarıyla tamamlanacağı kaydedildi

 



Son Güncelleme: 29.01.2021 12:02
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Anahtar Kelimeler:
Alman KozmetikKapatma Kararı
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