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Alan Shepard'ın Ay yüzeyinde kaybettiği golf topları bulundu

Apollo 14 görevinde golf oynayan Alan Shepard, 2 tane golf topunu kaybetmişti. 50 yıl sonra topların nerde olduğu bulundu.

07 Şubat 2021 Pazar 02:07
Alan Shepard'ın Ay yüzeyinde kaybettiği golf topları bulundu
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1971 yılında gerçekleştirilen Apollo 14 görevinde görevli olan astronotlardan Alan Shepard, Ay’ın yüzeyinde golf oynamıştı. Shepard, golf sopasına çok benzeyen bir şeyle atışlar yapmıştı. Yaptığı atışlarda 2 golf topu kaybolmuştu. 

 

50 yıl sonra iniş görevinde alınan kayıtların görüntüsü iyileştirildi. Görüntü uzmanı olan Andy Saunders, istifleme tekniğini kullanarak o görüntüleri çok daha yüksek çözünürlüktü bir şekilde taradıklarını ifade etti. İncelenen görüntülere göre Shepard’ın söyledikleri gerçekmiş.

 

Shepard, kendi yaptığı açıklamaya göre attı ilk top kratere girmişti. İkinci top kilometrelerce uzağa gitmiş. 

 

Mekikteki görüntülerin incelenmesiyle Shepard’ın mesafe konusunda yanıldığı ortaya çıktı. İlk top 22 metre uzağa gitmiş. Kilometrelerce uzağa gittiğini iddia ettiği top ise sadece 37 metre ileriye gitmiş. 

 

Saunders, Shepard’ın topları söylediği gibi uzağa atamamasına rağmen ayın yüzeyinde golf oynamanın önemli bir başarı olduğunu söyledi.

 

Ağır astronot kıyafeti ve kalın eldivenler ile yerçekimi bulunmayan Ay’ın yüzeyinde golf atışı yapabilmek Saunders’e göre etkileyici bir olaymış.



Son Güncelleme: 07.02.2021 02:07
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Anahtar Kelimeler:
Apollo 14AstronotAndy SaundersAlan Shepard
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