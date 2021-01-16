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Akli dengesi yerinde olmayan genç kadın 5 yıldır kafeste tutuluyor!

Filipinler'de psikolojik rahatsızlığı bulunan 29 yaşındaki genç kadın akli dengesinin yerinde olmaması sebebiyle ailesi tarafında kafese kapatıldı. 5 yıldır kafesin içinde yaşayan genç kadın için sosyal medyadan yardım çağrıları yapıldı.

16 Ocak 2021 Cumartesi 17:32
Akli dengesi yerinde olmayan genç kadın 5 yıldır kafeste tutuluyor!
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Filipinler medyası ailesi tarafından psikolojik rahatsızlığı nedeniyle 29 yaşındaki Bebe isimli genç kadının kafeste yaşadığını yazmasıyla büyük dramı ortaya çıkardı. Aile ise akli dengesinin yerinde olmayışından dolayı 5 yıldır kafeste yaşamaya mahkum ettikleri kızları için sosyla medyadan yardım çağrılarında bulundular.

Genç kadının tedavisi için gerekli olan ilaçların maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle ilaçları karşılamayan aile genç kadının artık hırçınlaşmasından dolayı kızlarını bir kafese kapatıp kilitlediler. Bebe'nin 2014 yılında girdiği depresyonun ardından ilaçlarını alamayan aile çareyi kızlarını bir kafese kilitlemekte buldu.

Hastalığının ilerlemesiyle halüsinasyonlar görmeye başlayan ve çevresine karşı oldukça hırçınlaşan genç kızın ailesinin bir yakını olan Glyzel Bullos, Bebe’in sürekli ataklar yaşadığını ve bunun çok şiddetli geçtiğini belirterek Bebe'nin güvenliği için kafeste kalması gerektiğine karar verdiklerini söyledi.

Sosyal medya üzerinden Bebe için yardım çağrıları yapan aile, genç kadının son halini paylaşırlarken görüntülerde genç kızın çuval giydiği görüldü. Aile ise bu durumu kızlarının giyeceklerini yemeye çalıştığı için çuval giydirmek zorunda kaldıkları şeklinde açıkladılar.



Son Güncelleme: 16.01.2021 17:32
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Anahtar Kelimeler:
FilipinlerPsikolojik RahatsızlıkKafes
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