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Akdeniz'de görülmemiş olay! 70 ton ağırlığındaki balina kıyıya vurdu

İtalya'da görenlerin ağzını açık bırakan bir olay yaşandı. 70 ton ağırlığındaki bir balinanın kıyıya vurduğu görülürken balinanın ölüm sebebinin henüz bilinmediği öğrenildi.

21 Ocak 2021 Perşembe 19:29
Akdeniz'de görülmemiş olay! 70 ton ağırlığındaki balina kıyıya vurdu
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İtalya'da bulunan Sorrento limanında bu güne kadar görülmemiş bir olay yaşandı. 70 ton ağırlığındaki bir balinanın kıyıya vurduğunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bulunan ölü balinanın neden öldüğü henüz bilinmezken dev balığın Akdeniz'de kıyıya vuran en büyük balinalardan biri olduğu kaydedildi.

Yaşanan olayla ilgili açıklama yapan sahil güvenlik ekibi, devriyede oldukları sırada kıyıda dev bir cisim fark ettiklerini ve yaklaşınca ölü bir balina olduğunu gördüklerini söylediler. Balinanın bulunduğu yerde inceleme yapan yetkililer ise ölü balinanın iki gemiyle birlikte Napoli'ye taşındığını be burada neden öldüğünün araştırılacağını bildirdiler.

 



Son Güncelleme: 21.01.2021 19:29
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Anahtar Kelimeler:
Italya70 TonBalinaAkdeniz
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