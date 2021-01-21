Akdeniz'de görülmemiş olay! 70 ton ağırlığındaki balina kıyıya vurdu

İtalya'da bulunan Sorrento limanında bu güne kadar görülmemiş bir olay yaşandı. 70 ton ağırlığındaki bir balinanın kıyıya vurduğunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bulunan ölü balinanın neden öldüğü henüz bilinmezken dev balığın Akdeniz'de kıyıya vuran en büyük balinalardan biri olduğu kaydedildi.

Yaşanan olayla ilgili açıklama yapan sahil güvenlik ekibi, devriyede oldukları sırada kıyıda dev bir cisim fark ettiklerini ve yaklaşınca ölü bir balina olduğunu gördüklerini söylediler. Balinanın bulunduğu yerde inceleme yapan yetkililer ise ölü balinanın iki gemiyle birlikte Napoli'ye taşındığını be burada neden öldüğünün araştırılacağını bildirdiler.