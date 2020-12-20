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Afrika'da koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 483 bini geçti

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Afrika’da da etkisini artırdı. Yapılan açıklamalara göre Afrika kıtasında vaka sayısı 2 milyon 483 bini geçti.

20 Aralık 2020 Pazar 01:29
Afrika'da koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 483 bini geçti
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Afrika kıtasında koronavirüs vaka sayısının 2 milyon 583 bin geçtiği açıklandı. Yapılan açıklamada son 24 saat içerisinde vaka sayısının 19 bin 335 artarak yükselmeye devam ettiği bildirildi.

Öte yandan salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 497 kişilik artışla 58 bin 407’ye çıkmış oldu. Afrika kıtasında koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden sayısının en çok olduğu ülke 24 bin 285 ile Güney Afrika olurken, Mısır’da 7 bin 41, Fas’ta 6 bin 854 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Kıtadaki sağlık şartlarının yetersizliği ölüm sayılarının artmasında en büyük neden olarak gösteriliyor. Öte yandan vatandaşların salgına karşı önlem alması istense de, halkın önlemlere uymaması devletlerin işlerini giderek zorlaştırıyor.



Son Güncelleme: 20.12.2020 01:29
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Anahtar Kelimeler:
AfrikaKoronavirüsSalgın
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