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Afrika'da Covid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Afrika’da koronavirüs vaka sayısı endişe verici bir şekilde yükseliyor. Yeni tip koronavirüs vaka sayısı 4.515.065 kişiye yükseldi.

23 Nisan 2021 Cuma 17:57
Afrika'da Covid-19 kaynaklı ölümler artıyor
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Kara kıta Afrika‘da koronavirüs salgını çok yüksek bir etki ile devam ediyor. Afrika’da koronavirüs vaka sayısı endişe verici bir şekilde yükselmeye devam ediyor. Yeni tip koronavirüs salgınına yakalanan kişi sayısı bugün itibari ile 4.515.065 kişiye ulaşarak rekor kırdı. Afrika’da yayın yapan intenet sitelerine göre virüs nedeniyle yaşamını yitiren kişilerin sayısı dün itibari ile 119.545 kişiye çıktı ve rekor kırdı.

Afrika’da şimdiye kadar 4.340.000 kişi iyileşti. Vaka sayısının en fazla görüldüğü ülkeler ise Mısır, Libya, Etiyopya, Tunus, Fas ve Güney Afrika Cumhuriyeti olarak ifade edildi. En fazla can kaybı ise Mısır ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nde tespit edildi. Afrika nüfusu 1.3 milyar olmasına rağmen şimdiye kadar sadece 15 milyon kişi aşı yapıldı.




Son Güncelleme: 23.04.2021 17:57
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Anahtar Kelimeler:
AfrikaCovid-19
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