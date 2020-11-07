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Afganistan'ın başkenti Kabil'de ünlü gazeteciye bombalı saldırı!

Afganistan'ın başkenti Kabil'de ünlü gazeteci Yama Siyaveş'in aracına kurulan bomba düzeneğinin patlatılması sonucunda toplamda 3 kişi hayatını kaybetti. Siyaveş ve yanındaki iki arkadaşı saldırı sonucunda hayata gözlerini yumdu...

07 Kasım 2020 Cumartesi 21:50
Afganistan'ın başkenti Kabil'de ünlü gazeteciye bombalı saldırı!
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Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir bombalı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda 3 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcülüğü görevini üstlenen Ferdevs Faramarz, düzenlediği basın toplantısında bombalı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Faramarz açıklamasında Kabil’in Mekroyan 4 bölgesinde ünlü gazeteci Yama Siyaveş’in aracına bir bomba düzeneği yerleştirildiğini ifade etti. Yapılan bombalı saldırı sonucunda ünlü gazeteci Yama Siyaveş’in yanı sıra iki arkadaşının da hayatını kaybettiği ifade edildi. Diğer yandan şimdiye kadar kimsenin saldırıyı üstlenmediği de aktarılanlar arasında yer aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



Son Güncelleme: 07.11.2020 21:50
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Anahtar Kelimeler:
AfganistanBombalı Saldırı
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