İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun teklifi TBMM'de kabul edildi!
Son Dakika
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun...
Vergi, ceza ve prim borçları.. Hepsi siliniyor!
Son Dakika
Vergi, ceza ve prim borçları.....
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş açıklama!
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş...
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?
Son Dakika
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında...

Afganistan'da Taliban kontrolüne geçen ilçelerin sayısı artıyor

Taliban militanları, son olarak K. Afganistan’daki en büyük kentler arasında olan Mezar-ı Şerif’e bağlı Belh ilçesine el koydu. Böylelikle Taliban kontrolüne geçen ilçelerin sayısı artmış oldu.

21 Haziran 2021 Pazartesi 22:26
Afganistan'da Taliban kontrolüne geçen ilçelerin sayısı artıyor
Takip Et:

Belh İl Şura Başkanı Muhammed Afzal Hadid, yaptığı basın açıklamasında, militanları sabahleyin Belh’e silahlı saldırı yaptığı bilgisini paylaştı. Saldırının sonucunda ilçe merkezindeki kontrolü Taliban’ın aldığını söyleyen Hadid, militanların kent giriş kapısına dek geldiğini ve çatışmaların halen sürdüğünü açıkladı.

Taliban’sa Belh’in kontrolünün tamamen kendi ellerinde olduğunu ve Mezar-ı Şerif bölgesine doğru saldırıların sürdüğü iddiasında bulundu.

Ülkedeki barış sürecindeki belirsizlik halen devam ederken, saldırılarda aynı şekilde sürüyor. Son 2 ay içinde Taliban’ın kontrol altına aldığı ilçelerin sayısı 30’dan fazla oldu. Birleşmiş Milletler’in verileri doğrultusunda, kent merkezlerinin dışında ülkedeki toprakların %50’siyle %70’i Taliban’ın eline geçmiş durumda.

Ayrıca Taliban, ülkedeki 407 ilçenin 130’dan fazlasını da merkezleri de dahil olarak ele geçirdi. Bu ilçelerin 60 tanesinin bazı beldeleri hala Afgan güvenlik güçleri tarafından kontrol ediliyor.


Son Güncelleme: 21.06.2021 22:26
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Talibanın Afganistanda Ele Geçirdiği BölgelerTaliban Ve Afganistan Arasındaki çatışma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aşı olana çekilişle araba hediye edilecek!
Aşı olana çekilişle araba hediye edilecek!
ABD'de olay olan koronavirüs tartışması sürüyor!
ABD'de olay olan koronavirüs tartışması sürüyor!

Popüler Haberler

Bugün kimin maçı var? 21 Haziran 2021 Pazartesi Bugün maç varmı, hangi maçlar var?
Bu sene aşure günü ne zaman? 2021 Aşure günü ne zaman başlıyor? Aşure günü anlamı ve önemi
2021 Bulgaristan asgari ücret ne kadar?
Rusya yaşam şartları nasıl? 2021 Rusya asgari ücretleri
Yardıma muhtaç ve engelli vatandaşlara verilen maaş desteği şartları 2021
ÖSYM üniversite kayıt tarihleri belli mi? 2021 üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?
Hakan Hatipoğlu kimdir, nereli, yaşı kaç?
Emeklilikte kanser hastaları için özel durumlar
Rüyada doğum veya hamilelik görmek ne demektir? Rüyada doğum veya hamilelik görmenin tabiri ve anlamı
2021 kapıcı maaşları ne kadar? Kapıcı brüt maaş hesaplama
Star TV 19 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı ve TV rehberi
2021 sıfır araç ÖTV indirimi olacak mı, ne zaman olacak?
Cami ve mescidlerin önemi nedir? Mescidlerin önemi nedir?
Akrep dizisi Berna kimdir? Başak Daşman rol aldığı yapımlar ve biyografisi
4 Haziran 2021 reyting sonuçları; Arka Sokaklar, Kırmızı Oda, Son Yaz reyting birincisi kim oldu?
21 Haziran 2021 Pazartesi ATV yayın akışı ATV kanalında bugün neler var?
Ptt emekli kredisi nasıl alınır? 2021 PTT emekli kredi kampanyaları
Muhtaç aylığını kimler alamaz? 2021 muhtaç aylığı şartları
21 Haziran 2021 Pazartesi Fox TV yayın akışı Fox TV kanalında bugün neler var?
Rüyada adet kanaması görmek ne anlama gelir? Rüyada adet kanaması görmenin anlamı
Hacet namazı nedir? Hacet namazı nasıl kılınır, hangi dualar okunur?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.