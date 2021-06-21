Afganistan'da Taliban kontrolüne geçen ilçelerin sayısı artıyor

Belh İl Şura Başkanı Muhammed Afzal Hadid, yaptığı basın açıklamasında, militanları sabahleyin Belh’e silahlı saldırı yaptığı bilgisini paylaştı. Saldırının sonucunda ilçe merkezindeki kontrolü Taliban’ın aldığını söyleyen Hadid, militanların kent giriş kapısına dek geldiğini ve çatışmaların halen sürdüğünü açıkladı.

Taliban’sa Belh’in kontrolünün tamamen kendi ellerinde olduğunu ve Mezar-ı Şerif bölgesine doğru saldırıların sürdüğü iddiasında bulundu.

Ülkedeki barış sürecindeki belirsizlik halen devam ederken, saldırılarda aynı şekilde sürüyor. Son 2 ay içinde Taliban’ın kontrol altına aldığı ilçelerin sayısı 30’dan fazla oldu. Birleşmiş Milletler’in verileri doğrultusunda, kent merkezlerinin dışında ülkedeki toprakların %50’siyle %70’i Taliban’ın eline geçmiş durumda.

Ayrıca Taliban, ülkedeki 407 ilçenin 130’dan fazlasını da merkezleri de dahil olarak ele geçirdi. Bu ilçelerin 60 tanesinin bazı beldeleri hala Afgan güvenlik güçleri tarafından kontrol ediliyor.