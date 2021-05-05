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Afganistan'da sel nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti

Afganistan’da sel felaketi 14 can aldı. Herat eyaletinde gerçekleşen selin bölgedeki aşırı yağış sonucu olduğu bildirildi.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 07:42
Afganistan'da sel nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti
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Afganistan’ın Herat eyaletinde aşırı yağış sonrası sel meydana geldi. Adrasken ilçesinde etkili olan sel felaketi sonucunda 14 kişi hayatını kaybetti.

Herat Valiliği Sözcüsü Ceylani Farhad, sel sonucunda 14 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Farhad, açıklamasında çok sayıda hayvanın telef olduğunu, Uba ilçesinde de sel felaketine bağlı olarak can kayıplarının olabileceğini ancak bölgeden kesin bilgilerin belirlenmediği söyledi.

Çok sayıda evin sular altında kaldığı sel felaketinin ardından arama kurtarma çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.




Son Güncelleme: 05.05.2021 07:42
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Anahtar Kelimeler:
AfganstanSel
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