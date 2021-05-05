Afganistan'da sel nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti

Afganistan’ın Herat eyaletinde aşırı yağış sonrası sel meydana geldi. Adrasken ilçesinde etkili olan sel felaketi sonucunda 14 kişi hayatını kaybetti.

Herat Valiliği Sözcüsü Ceylani Farhad, sel sonucunda 14 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Farhad, açıklamasında çok sayıda hayvanın telef olduğunu, Uba ilçesinde de sel felaketine bağlı olarak can kayıplarının olabileceğini ancak bölgeden kesin bilgilerin belirlenmediği söyledi.

Çok sayıda evin sular altında kaldığı sel felaketinin ardından arama kurtarma çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.