Afganistan'da çığ faciası: 14 ölü!

Afganistan’ın kuzeydoğusunda yer alanvilayetindedüşmesi sonucu 14 kişi yaşamını yitirdi. Badahşan Valiliği sözcüsü Nik Muhammed Nazari, basına yaptığı açıklamada, Badahşan'ın Ragistan ilçesinde çığ düşmesi sonucu 14 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi. Yaşanan çığ faciasında 4 kişinin de yaralandığını belirten Nazari, çığ altında başka kişilerinde kaldığı tahmin edilerek çığın düştüğü bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Diğer yandan 22 Şubat tarihinde Ragistan ilçesinde altın madeninde yaşanan göçük sonucu 4 kişi yaşamını yitirmişti.