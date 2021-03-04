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Afganistan'da çığ faciası: 14 ölü!

Afganistan'ın kuzeyoğusundaki Badahşan vilayetinde yaşanan çığ faciası sonucunda 14 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Çığın düştüğü bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

04 Mart 2021 Perşembe 19:27
Afganistan'da çığ faciası: 14 ölü!
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Afganistan’ın kuzeydoğusunda yer alan Badahşan vilayetinde çığ düşmesi sonucu 14 kişi yaşamını yitirdi. Badahşan Valiliği sözcüsü Nik Muhammed Nazari, basına yaptığı açıklamada, Badahşan'ın Ragistan ilçesinde çığ düşmesi sonucu 14 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi. Yaşanan çığ faciasında 4 kişinin de yaralandığını belirten Nazari, çığ altında başka kişilerinde kaldığı tahmin edilerek çığın düştüğü bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Diğer yandan 22 Şubat tarihinde Ragistan ilçesinde altın madeninde yaşanan göçük sonucu 4 kişi yaşamını yitirmişti.



Son Güncelleme: 04.03.2021 19:27
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Afganistanda Çığ Faciasıçığ14 ÖlüBadahşan
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