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Afganistan'da çifte bombalı saldırı: 14 ölü, 45 yaralı

Afganistan’ın Bamyan kentinde gerçekleştirilen iki bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybederken, 45 kişi de yaralandı.

24 Kasım 2020 Salı 22:32
Afganistan'da çifte bombalı saldırı: 14 ölü, 45 yaralı
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Afganistan'ın Bamyan kent merkezinde bir Pazar yerinde iki bombalı saldırı gerçekleştirildi. Büyük bir facianın yaşandığı alanda ilk belirlemelerde 15 kişi hayatını kaybederken 40’ın üzerinde kişinin de yaralandığı haberleri geldi. Eyalet sözcüsünün yapmış olduğu açıklamada patlamaların akşam saatlerinde gerçekleştiğini kalabalık bir Pazar yerinde iki bomba arasında kısa zamanın olduğunu ve patlamalar sonucunda yaralananların en yakın hastanelere kaldırıldığını belirtti.


Barışçıl bir eyalet olarak bilinen Bamyan’ da böyle bir olay olması büyük bir paniğe sebep olurken güvenlik güçleri olası başka bir patlamaya karşı bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Gerçekleşen patlamayı üzerine alan örgüt yada kişilerin olmadığı haberi geldi.



Son Güncelleme: 24.11.2020 22:32
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Anahtar Kelimeler:
AfganistanPatlama
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