Afganistan'da çifte bombalı saldırı: 14 ölü, 45 yaralı

Afganistan'ın Bamyan kent merkezinde bir Pazar yerinde iki bombalı saldırı gerçekleştirildi. Büyük bir facianın yaşandığı alanda ilk belirlemelerde 15 kişi hayatını kaybederken 40’ın üzerinde kişinin de yaralandığı haberleri geldi. Eyalet sözcüsünün yapmış olduğu açıklamada patlamaların akşam saatlerinde gerçekleştiğini kalabalık bir Pazar yerinde iki bomba arasında kısa zamanın olduğunu ve patlamalar sonucunda yaralananların en yakın hastanelere kaldırıldığını belirtti.

Barışçıl bir eyalet olarak bilinen Bamyan’ da böyle bir olay olması büyük bir paniğe sebep olurken güvenlik güçleri olası başka bir patlamaya karşı bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Gerçekleşen patlamayı üzerine alan örgüt yada kişilerin olmadığı haberi geldi.

