Afganistan'da bombalı katliam! 25 kişi öldü, çok sayıda yaralı var..

Afganistan'da iftar saatinde düzenlenen bir bombalı saldırı ülkeyi alarma geçirdi. Logar kentinde bomba yüklü araç ile gerçekleştirilen saldırıda 25 kişinin öldüğü bildirilirken 60'dan fazla kişinin yaralandığı öğrenildi. ABD ve NATO'nun ortak alından bir kararla Afganistan'dan çekilme süreci içerisinde yapılan bu bombalı saldırı tüm dikkatleri üzerine çekti.
Saldırıdan hemen sonra olay yerine giden kurtarma ekiplerinden edinilen bilgilere göre ise saldırıda ilk belirlemelere göre en az 25 kişinin hayatını kaybettiği ve 60'dan fazla kişinin de yaralandığı aktarıldı. Yetkililer can kaybının daha fazla olabileceği konusunda endişelerini dile getirirken saldırıyı henüz bir üstlenin olmadığı ifade edildi.