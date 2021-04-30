Afganistan'da bombalı katliam! 25 kişi öldü, çok sayıda yaralı var..

Afganistan'da iftar saatinde düzenlenen bir bombalı saldırı ülkeyi alarma geçirdi. Logar kentinde bomba yüklü araç ile gerçekleştirilen saldırıda 25 kişinin öldüğü bildirilirken 60'dan fazla kişinin yaralandığı öğrenildi. ABD ve NATO'nun ortak alından bir kararla Afganistan'dan çekilme süreci içerisinde yapılan bu bombalı saldırı tüm dikkatleri üzerine çekti.

Yapılan saldırıya ilişkin İçişleri Bakanlığı sözcüsü Tarık Aryen tarafından yapılan bir yazılı açıklamada Logar kentinin merkezinde bulunan Pul-i Alem şehrinde akşam 19.00 sıralarında bomba yüklü aracın patlatıldığı bildirilirken saldırının aşiret liderinin sahip olduğu bir misafirhanenin önünde gerçekleştirildiği belirtti.

Saldırıdan hemen sonra olay yerine giden kurtarma ekiplerinden edinilen bilgilere göre ise saldırıda ilk belirlemelere göre en az 25 kişinin hayatını kaybettiği ve 60'dan fazla kişinin de yaralandığı aktarıldı. Yetkililer can kaybının daha fazla olabileceği konusunda endişelerini dile getirirken saldırıyı henüz bir üstlenin olmadığı ifade edildi.