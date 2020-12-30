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Aden Havalimanı'na kabine üyelerinin indiği sıralarda yaşanan patlamada çok sayıda kişi öldü

Yeni Yemen hükümetinin kabine üyelerinin ülkeye ulaştığı sıralarda Aden Havalimanında meydana gelen patlamada çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Yaralılarında olduğu bölgede kabine üyelerinin sağlık durumuna ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.

30 Aralık 2020 Çarşamba 14:54
Aden Havalimanı'na kabine üyelerinin indiği sıralarda yaşanan patlamada çok sayıda kişi öldü
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Gelen son dakika haberine göre; Yemen'in Aden Havalimanı'nda büyük bir patlama meydana geldi. Yaşanan patlamanın  yeni hükümetin kabine üyelerinin indiği sırada gerçekleşmesi kafaları karıştırdı.

PATLAMA SONRASI ACI HABERLER 

Gerçekleşen şiddetli patlama sonrasında acı haberler peş peşe geldi. Bölgeden alınan haberlere göre ilk belirlemede 5 kişi hayatını kaybederken olay yerinde çok sayıda yaralının olduğu bilgisi geldi. 

KABİNE ÜYELERİNİN DURUMUNA İLİŞKİN BİLGİ HENÜZ YOK

Patlamanın gerçekleştiği sırada havalimanında Yemen'in yeni hükümetinin kabine üyeleri de daha yeni iniş yapmıştı. Gerçekleşen patlamanın kabine üyelerine yönelik gerçekleşmiş olabileceği düşüncesi üzerinde duruluyor.  Kabine üyelerinin sağlık durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmaz iken gerçekleşen olayı üstlenen bir terör örgütü çıkmadı. 

Yaralanan kişiler en yakın hastanelere kaldırılırken olay yerine şok sayıda sağlık ekibi ve güvenlik güçleri geldi.



Son Güncelleme: 30.12.2020 14:54
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Anahtar Kelimeler:
YemenPatlama
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