Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e 6 roketle karşılık verildi!

Filistin'de direniş gruplarının Mescid-i Aksa'daki nöbetleri sırasında İsrail polisleri tarafında saldırıya uğraması sonucu direnişçiler İsrail'e polisleri ger çekmeleri konusunda bir süre vermişlerdi. Verilen sürenin dolmasıyla birlikte geri çekilmeyen İsrail'e Gazze Şeridi'nden roketli karşılık verildi. İsrail'in güney bölgesinde bulunan Batı Kudüs ve Beyt Şems kentlerin 6 roket atıldığı bildirilirken kentlerde ve diğer bölgelerde siren seslerinin duyulmaya başlandığı aktarıldı.

Gazze'den bölgeye doğru atılan anti tank mermisinden dolayı İsrailli bir sivilin yaralandığı belirtilirken İsrail'in yerel yayın yapan kanallarından 'Kanal 12' aktarılan bilgilerde Batı Kudüs ve Beyt Şems kentlerine Gazze tarafından 6 roket atıldığı bildirildi.

Atılan roketlerden birinin Batı Kudüs'de bulunan bir eve isabet ettiği öğrenilirken evde hafif hasar oluştuğu aktarıldı. Kentte çalan sirenler korku ve panik havası yaşatırken İsrail Meclisi boşaltıldığı ve yahudiler tarafında kutlanan 'Kudüs günü' vesilesiyle düzenlenen bayrak yürüyüşünün de iptal edildiği belirtildi.

İsrail'e karşı gerçekleştirilen roketli saldırıyı Hamas askerlerinin kanatlarında İzzeddin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubyede doğrularken, İsrail'in Doğu Kudüs'te yaptığı saldırılar ve işlenene suçlar nedeniyle böyle bir adım attıklarını ve bunun düşmana karşı verilen bir mesaj olduğunu söyledi.