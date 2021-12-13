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ABD'yi karıştıran iddia: 30 bin silahlı Biden'ı devirmeye hazırlanıyor!

ABD başkanı Joe Biden'ın başkanlık seçimleri sonrası seçim galibiyetine karşı ayaklandıkları ve sayılarının da 30 binden fazla oldukları öne sürülen Donald Trump destekçilerinin silahla Biden'ı devirmeye hazır oldukları iddia edildi.

13 Aralık 2021 Pazartesi 16:16
ABD'yi karıştıran iddia: 30 bin silahlı Biden'ı devirmeye hazırlanıyor!
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Geçtiğimiz Ocak ayı içerisinde ABD'de yapılan başkanlık seçimleri sonrası Donald Trump koltuğunu Joe Biden'a kaptırmıştı. Gerçekleşen hükümet değişimi sonrası ise ülkede var olan siyasi gerilim havası genel olarak tüm eyaletlerde hakim durumuna geçerken Trump destekçileriyle ilgili yeni bir iddia, ülke gündemini tamamen karıştırdı.

6 Ocak günü ABD'ni Kongre Sarayı'nda gerçekleştirilen ve 54 kişinin ölümüne neden olan baskının halen devam ettiği ülkede isyan çıkarmakla suçlanan Trump'ın suçlamalardan aklansa da olaya dahlinin olduğu yönünde gerçekleştirile  söylentileri bir türlü kapatamadılar.

30 MİLYON SİLAHLI BIDEN'A KARŞI!

Trump destekçileri tarafından yaratılan gerilimlerin o günden şu ana kadar bir etkisini yitirmediği, aksine daha da alevlendiği yönünde ortaya atılan bir iddiada canlı yayında yapılan bir açıklama ülke genelinde büyük ses getirdi. MSNBC kanalının yayınladığı 'Meet The Press' isimli programa konuk olarak katılan siyasi analist John Heilemann, canlı yayın sırasında büyük bir kitlenin ABD'nin mevcut başkanı Joe Biden'a karşı silahlanmaya hazır olduklarını söyledi.

Heilemann, konuşmasının devamında Trump'a destek veren kitlenin şiddet hareketi için hazırlık yaptıklarını, Biden'ın gayri meşru olduğunu düşündüklerini belirterek, şiddetle onu ortadan kaldırmak ve yerine tekrar Trump'ı getirmek istediklerini ifade etti.

20 ile 30 milyon arasında oldukları tahmin edilen destekçilerin Biden'a karşı silahlanmak için hazır olduklarını belirten Heilemann'ın bu açıklamaları sonrası ABD'nin yerel basının bu panik havasını iyice körüklediği eleştirilerinin yapılmasına neden oldu.


Son Güncelleme: 13.12.2021 16:16
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Anahtar Kelimeler:
ABDJoe BidenDonald Trump30 Bin SilahlıTrump Destekçileri
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