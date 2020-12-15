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ABD'nin uygulayacağı yaptırıma Türkiye'den sert tepki!

Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 savunma sistemleri nedeniyle ABD'nin yaptırım uygulama kararına Dışişleri Bakanlığı'ndan sert bir tepki geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada alınan kararın kınandığı ve reddedildiği vurgulandı.

15 Aralık 2020 Salı 02:23
ABD'nin uygulayacağı yaptırıma Türkiye'den sert tepki!
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S-400 savunma sistemlerinin Rusya'dan alınması üzerinde ABD ile Türkiye arasında ipler gerilmişti. Yaptırım uygulama kararının alınabileceği konusunda peş peşe yapılan açıklamalar sonrasında alınan karar son dakika olarak duyuruldu. ABD'nin Türkiye'ye karşı uygulamayı planladığı yaptırımlara Dışişleri Bakanlığı'ndan ilk açıklama yapıldı. Bakanlık kanalından yapılan açıklama oldukça sertti.

Söz konusu yaptırım kararı ile ilgili bir açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, açıklamasında, Türkiye'nin S-400'ler ile ilgili oluşan sorunu çözmek için ABD ile bir koordinasyon görüşmesi gerçekleştirmesi gerektirdiğini vurgulayarak ; "Türkiye, ABD için değerli bir müttefik ve önemli bir bölgesel güvenlik ortağı. Türkiye'nin S-400 pozisyonunun teşkil ettiği engeli ortadan kaldırarak, on yıllardır süren üretken savunma sanayi iş birliğimizi sürdürmek istiyoruz" ifadelerine yer verdi. Diğer taraftan 'CAATSA Yasası' adı altında uygulanması düşünülen yaptırımlar, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'i hedef aldığı bildirildi.

Buna göre; yaptırım kapsamı içerisinde Savunma Sanayi Başkanlığı bundan sonra ABD'den ihracat lisansı alması mümkün olmayacak ve hem ABD'li hem de uluslararası finans kuruluşlarından hiçbir şekilde kredi alamayacak.

ABD'nin aldığı karara ilişkin Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile birlikte Savunma Sanayii Başkanlığı Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanlığı Grup Müdürü Mustafa Alper Deniz, Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanlığı Serhat Gençoğlu ile Savunma Sanayii Başkanlığı Başkan Yardımcısı Faruk Yiğit'in ABD'deki tüm mal varlıklarının dondurulacağı ve kendilerine vizelerinde kısıtlamalar getirileceği belirtildi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN YAPTIRIM KARARINA SERT TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı tarafından son dakika yapılan açıklamada ABD'nin yaptırım kararına sert tepki gösterilirken Bakanlık kanalından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"ABD'nin, S-400 hava savunma sistemlerini tedariğimiz nedeniyle bugün açıkladığı ve Türkiye'ye karşı tek taraflı yaptırımlar içeren kararını kınıyor ve reddediyoruz.

Türkiye'yi zamanında S-400 sistemlerini tedarik etmeye sevk eden koşullar herkes tarafından gayet iyi bilinmektedir. Nitekim bizzat Başkan Trump da bir çok vesileyle bu konuda Türkiye'nin haklılığını teslim etmiştir.

Öte yandan, S-400'lerin NATO sistemleri bakımından bir zafiyet yaratacağına dair ABD iddiaları da teknik dayanaktan yoksundur. Kaldı ki Türkiye, bu konuda NATO'nun da katılacağı teknik bir çalışma grubu kurulmasını teklif ederek, meselenin siyasi önyargılardan uzak bir şekilde, nesnel ve gerçekçi bir zeminde ele alınmasını defaatle önermiştir.

Bu itibarla, ABD'nin konuyu iki müttefike yakışır şekilde diyalog ve diplomasi yoluyla çözme yönündeki önerimizi kabul etmeyerek, tek taraflı yaptırımlara başvurması her türlü izandan yoksun bir davranıştır.

Türkiye, ilişkilerimizi olumsuz yönde etkilemesi kaçınılmaz olan bu karara karşı gerekli adımları atacak, uygun gördüğü şekilde ve zamanlamayla mukabelede bulunacaktır. Türkiye, ulusal güvenliğini sağlamak için gerekli gördüğü tedbirleri almaktan da imtina etmeyecektir.

Bu anlayışla, ABD'yi, bugün açıklanan bu haksız yaptırım kararını gözden geçirmeye ve bu vahim yanlıştan bir an evvel geri dönmeye davet ediyor, Türkiye olarak meseleyi müttefiklik ruhuna uygun şekilde, diyalog ve diplomasi yoluyla ele almaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz." 



Son Güncelleme: 15.12.2020 02:23
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Anahtar Kelimeler:
ABDYaptırım Kararıİsmail DemirSavunma Sanayii
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