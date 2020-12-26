ABD'nin Tennessee eyaletinde patlama, 3 kişi yaralandı!

ABD’nin Tennessee eyaletinde Nashville kent merkezinde Noel sabahı büyük bir patlama yaşandı. Metro Nashville Acil DUurm Yönetimi Ofisi tarafından yapılan açıklama kapsamında patlamanın nedeni hakkında önemli bilgilere yer verildi.

Nashville Acil Durum Yönetimi Ofisi’nin açıklamasında, şehir merkezinde park halinde bulunan bir karavanın yerel saat ile 06.30 sularında patladığı ve çevrede 10’a yakın binanın zarar görmesine neden olduğu ifade edildi.

Patlama ardından ortaya çıkan büyük alevlerin itfaiye ekipleri tarafından söndürülmeye çalışıldığı aktarıldı. Nashville Polis Departmanı sözcüsü Don Aaron, patlamaya ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada patlama sonucunda 3 kişinin yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını ifade etti. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığını söyleyen Aaron, patlamanın kasıtlı yapıldığını düşündüklerini söyledi.