ABD'nin Teksas eyaletinde kar fırtınası nedeniyle temiz su ve gıda bulunamıyor

ABD’nin Teksas eyaletinde yaşayan milyonlarca vatandaş kar fırtınası yüzünden zor günler geçiriyor.
Yetkililer, birkaç gün daha yiyecek ve temiz su sıkıntısı yaşanabileceğini açıkladı. Yerel yardım kuruluşları tarafından vatandaşlara gıda yardımları dağıtılıyor. Vatandaşlar, evlerinden getirdikleri kovalarla temiz su taşıyor. Eyaletteki çoğu marketin reyonlarındaki ürünler bitmiş durumda.
Meteoroloji uzmanları, küresel ısınmadan dolayı normal şartlar altında Kuzey Kutup Dairesi içerinde kalması gereken soğuk havanın güneye geldiğini belirtti.
Son Güncelleme: 20.02.2021 15:26