ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın azil davası Senato'da başlatıldı!

6 Ocak tarihinde Washington'da bulunan Kongre Binası önünde eski başkan Donald Trump'ın destekçilerinin başlattığı baskında kişi yaşamını yitirmişti. Yaşanan olayların diğer eyaletlere de yayılması sonrası olaylar büyümüş ve söz konusu kanlı baskından dolayı da Donald Trump sorumlu tutulmuştu. Halkı isyana teşvik ettiği gerekçesiyle suçlanan Trump hakkında hazırlanan azil maddesi ise 14 Ocak tarihinde Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilmişti.

AZİL DAVASI SIRASINDA NELER OLACAK?

Senato tarafından kabul edilen azil dosyasınınSenatosuna gönderilmesi sonrası ise Senato üyeleri Trump'ın yargılanması için hazırlıklara başlamışlardı. Donald Trump’ın azli hakkında açılan dava çerçevesinde hazırlanan 'Azil Maddeleri'nin oylamalarının yapılması için Senato üyeleri kritik toplantıyı başlattılar.

Eski Başkan Donald Trump’ın azlinin gerçekleşmesi için açılan davaya ilişkin toplanan Senato'da dava süreciyle ilgili tüm atılacak adımlar sıralanırken azlin anayasaya uygunluğu için 4 saatlik bir münazaranın gerçekleştirileceği bildirildi. Yapılan münazara sonrası ise uygunluğun üyeler tarafında oylama yapılara devam edilmesi planlanıyor.