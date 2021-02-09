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ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın azil davası Senato'da başlatıldı!

ABD eski Başkanı Donald Trump'ın azli için açılan dava bugün ABD Senatosu'nda başlatıldı. Tüm dünyanın gözü ise Senatodan çıkacak karara çevrildi.

09 Şubat 2021 Salı 22:37
ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın azil davası Senato'da başlatıldı!
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6 Ocak tarihinde Washington'da bulunan Kongre Binası önünde eski başkan Donald Trump'ın destekçilerinin başlattığı baskında  kişi yaşamını yitirmişti. Yaşanan olayların diğer eyaletlere de yayılması sonrası olaylar büyümüş ve söz konusu kanlı baskından dolayı da Donald Trump sorumlu tutulmuştu. Halkı isyana teşvik ettiği gerekçesiyle suçlanan Trump hakkında hazırlanan azil maddesi ise 14 Ocak tarihinde Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilmişti. 

Senato tarafından kabul edilen azil dosyasının ABD Senatosuna gönderilmesi sonrası ise Senato üyeleri Trump'ın yargılanması için hazırlıklara başlamışlardı. Donald Trump’ın azli hakkında açılan dava çerçevesinde hazırlanan 'Azil Maddeleri'nin oylamalarının yapılması için Senato üyeleri kritik toplantıyı başlattılar.

AZİL DAVASI SIRASINDA NELER OLACAK?

Eski Başkan Donald Trump’ın azlinin gerçekleşmesi için açılan davaya ilişkin toplanan Senato'da dava süreciyle ilgili tüm atılacak adımlar sıralanırken azlin anayasaya uygunluğu için 4 saatlik bir münazaranın gerçekleştirileceği bildirildi. Yapılan münazara sonrası ise uygunluğun üyeler tarafında oylama yapılara devam edilmesi planlanıyor.



Son Güncelleme: 09.02.2021 22:37
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Anahtar Kelimeler:
ABDDonal TrumpAzil DavasıAbd Senatosu
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