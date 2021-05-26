ABD'nin California eyaletinde silahlı saldırı! Ölü ve yaralı sayısı endişe verici

San Francisco şehrinin güney bölgesinde kalan San Jose şehrinde bir silahlı saldırı girişimi meydana geldi. Kentin merkez polis departmanı tarafından yapılan açıklamada çok sayıda ölü ve yaralı sayısının kaydedildiği bildirildi.

Yaşanan silahlı saldırıya bölgede bulunan polis ekiplerinin de karşılık verdiği bildirilirken, söz konusu saldırıya ilişkin bir açıklama yapan Santa Clara Bölgesi Şerif Departmanı, çok sayıda ekibin bölgede bulunduğunu ve başlatılan soruşturma kapsamında herkesin bölgeden uzak durması gerektiği konusunda gerekli uyarıların yapıldığını aktardı.

Amerikan medyasında yayınlanan haberlerde ise yaşanan silahlı saldırıda çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralı sayısının da endişe verici boyutta olduğu belirtildi. Haberlerde ayrıca ilerleyen saatlerde bölge savcılığı tarafından bir basın toplantısı düzenleyeceği ve saldırıya ilişkin detayların paylaşılacağı kaydedildi.