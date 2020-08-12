ABD'nin Baltimore kentinde son dakika patlama! 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

ABD Baltimore kentinde yaşanan şiddetli patlama sonucunda 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de patlama sonucunda ağır yaralandı.

eyaletindeki Baltimore kentinde 3 evin olduğu noktada meydana gelen patlama sonucunda yapılan ilk tespitlerde 3 kişi yaralanmış ve 5 kişi enkaz altında kalmıştı. Yapılan açıklamalarda ağır yaralanan 1 kadın hayatını kaybederken, 2 yaralının sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

İtfaiye tarafından yapılan son dakika açıklamasında 1 kişinin kaldığı ve kurtarma çalışmalarının da sürdüğü belirtiliyor.