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ABD'nin Baltimore kentinde son dakika patlama! 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

ABD Maryand eyaletinin Baltimore kentinde son dakika şiddetli patlama gerçekleşti. Yaşanan patlamada 1 kişi ölürken, 2 kişi de ağır yaralandı.

12 Ağustos 2020 Çarşamba 14:37
ABD'nin Baltimore kentinde son dakika patlama! 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı
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ABD Baltimore kentinde yaşanan şiddetli patlama sonucunda 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de patlama sonucunda ağır yaralandı.


Maryand eyaletindeki Baltimore kentinde 3 evin olduğu noktada meydana gelen patlama sonucunda yapılan ilk tespitlerde 3 kişi yaralanmış ve 5 kişi enkaz altında kalmıştı. Yapılan açıklamalarda ağır yaralanan 1 kadın hayatını kaybederken, 2 yaralının sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

İtfaiye tarafından yapılan son dakika açıklamasında 1 kişinin kaldığı ve kurtarma çalışmalarının da sürdüğü belirtiliyor.



Son Güncelleme: 12.08.2020 14:37
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ABDBaltimoreMaryandSon Dakika
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