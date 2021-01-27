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ABD'nin Alabama eyaletinde yaşanan kasırganın hasarı gün yüzüne çıktı

ABD'nin Alabama eyaletinde 2 gündür kasırga ve fırtına etkiliydi. Kasırga ve fırtına sebebiyle yerleşim yerleri yıkıldı.

27 Ocak 2021 Çarşamba 19:39
ABD'nin Alabama eyaletinde yaşanan kasırganın hasarı gün yüzüne çıktı
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ABD'nin Alabama eyaletinde 2 gün boyunca kasırga ve fırtına etkili oldu.Kasırganın saatte 135 km hızla estiği bildirildi. Kasırga sebebiyle 1 kişi hayatın kaybetti. Yaralananların sayısı ise 30'a ulaştı. Kasırga ve fırtınadan dolayı bölgede bulunan evler hasar aldı. Bazı evler ise tamamen yıkıldı. Yıkımlara kıyasla ölü sayısının az olması ise sevindirici haber oldu. Kasırga ve fırtına en çok Birmingham bölgesinde etkili oldu.

 

Fırtına ve kasırganın ne kadar büyük bir hasara sebep olduğunu drone'lar ile görüntülendi. Drone ile çekilen görüntülere yıkılan evler ve kullanılamaz hale gelen araçlar yansıdı. Meteoroloji yetkilileri bölge sakinleri uyardı. Fırtına ve kasırgaya karşı dikkatli olmalarını söyledi.




Son Güncelleme: 27.01.2021 19:39
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ABDAlabamaKasırgaDrone
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