ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden oldu!

3 Kasım tarihinde yeni ABD başkanının seçilmesi için yapılan oylama nihayet bugün kesin bir şekilde sonuçlandı. 100 milyondan çok Amerikalının oy kullandığı seçimde verilen haber sonucunda Joe Biden’ın galip geldiği ifade edildi.
Joe Biden ABD’nin 46. Başkanı
Ayrıca Biden açıklamasının devamında, “Amerikan halkının bana ve başkan yardımcılığına seçilen Harris'e duyduğu güvenden onur duydum. Biz Amerika Birleşik Devletleriyiz, birlikte hareket edersek yapamayacağımız hiçbir şey yok” dedi.
Son Güncelleme: 07.11.2020 21:33