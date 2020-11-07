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ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden oldu!

ABD'de 3 Kasım tarihinde yapılan başkanlık seçiminin sonucu nihayet belli oldu. Milyonlarca kişinin oy kullandığı seçimin ardından ABD'nin 46. başkanı Joe Biden seçildi...

07 Kasım 2020 Cumartesi 21:33
ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden oldu!
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3 Kasım tarihinde yeni ABD başkanının seçilmesi için yapılan oylama nihayet bugün kesin bir şekilde sonuçlandı. 100 milyondan çok Amerikalının oy kullandığı seçimde verilen haber sonucunda Joe Biden’ın galip geldiği ifade edildi.

Joe Biden ABD’nin 46. Başkanı


Seçimlerin en önemli eyaletlerinden olan Pensilvanya’dan gelen haber neticesinde seçimin galibinin Joe Biden olduğu ifade edildi. Associated Press haber ajansından yapılan açıklamada resmi olmayan sonuçlara göre rekor sayıda Amerikalının oy kullandığı seçimde Biden kazandı. Joe Biden’ın yaptığı ilk açıklamasında öfke ve sert söylemleri geride bırakarak “Amerika için birleşme ve iyileşme zamanı” ifadelerini kullandığı belirtildi.

Ayrıca Biden açıklamasının devamında, “Amerikan halkının bana ve başkan yardımcılığına seçilen Harris'e duyduğu güvenden onur duydum. Biz Amerika Birleşik Devletleriyiz, birlikte hareket edersek yapamayacağımız hiçbir şey yok” dedi.

 



Son Güncelleme: 07.11.2020 21:33
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Anahtar Kelimeler:
Joe BidenABDDonald Trump
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