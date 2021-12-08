ABD’li patron, 900 çalışanını Zoom toplantısında işten çıkardı

Pandemi süreci başladığından beri en gözde araçlardan biri olarak kabul edilen Zoom toplantıları, geçtiğimiz günlerde sonu üzücü olan bir amaç için kullanıldı. ABD’de faaliyet gösteren ve ev kredilerinin finansını sağlayan bir firmanın sahibi 900 çalışanına online toplantıya gelmeleri için bir davet gönderdi.
Yaklaşan Noel öncesinde çalışanlarını küçülmeye gidiyoruz diye işten çıkaran ABD'li patrona sosyal medya kullanıcılarından binlerce mesaj geldi ve Garg'a çalışanları bu şekilde işten çıkarmanın son derece sert ve korkunç olduğunu söyledi. Şirket sahibi Garg ise kendisini, çalışanların günde sadece 2 saat çalıştıklarını ve onların performanslarda yetersizlik gördüğünü söyleyerek savundu.