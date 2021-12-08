ABD’li patron, 900 çalışanını Zoom toplantısında işten çıkardı

Pandemi süreci başladığından beri en gözde araçlardan biri olarak kabul edilen Zoom toplantıları, geçtiğimiz günlerde sonu üzücü olan bir amaç için kullanıldı. ABD’de faaliyet gösteren ve ev kredilerinin finansını sağlayan bir firmanın sahibi 900 çalışanına online toplantıya gelmeleri için bir davet gönderdi.

Dijital emlak şirketi Better.com’un sahibi ve aynı zamanda üst düzey yöneticisi Vishal Garg, 900 çalışanı toplantıda hazır olunca bir açıklama yaptı ve 3 dakika süren açıklamanın hemen ardından da çalışanlarına işlerine son verildiği bilgisini paylaştı. Çeşitli nedenlerden dolayı şirketin küçülmeye gittiğini belirten Garg'ın çalışanlarına bu görüşme içerisinde olanların işten çıkarılacak şanssız grubun içinde olanlar olduğunu söyledi.

Yaklaşan Noel öncesinde çalışanlarını küçülmeye gidiyoruz diye işten çıkaran ABD'li patrona sosyal medya kullanıcılarından binlerce mesaj geldi ve Garg'a çalışanları bu şekilde işten çıkarmanın son derece sert ve korkunç olduğunu söyledi. Şirket sahibi Garg ise kendisini, çalışanların günde sadece 2 saat çalıştıklarını ve onların performanslarda yetersizlik gördüğünü söyleyerek savundu.