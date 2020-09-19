Abdi İbrahim, İsviçreli 0M Pharma’ya büyük bir yatırımla ortak oldu!

Yapılan açıklamaya göre dev Türk ilaç firması Abdi İbrahim, İsviçreli 0M Pharma’ya toplamda 500 milyon İsviçre Frankı karşılığında yüzde 28.5 hissesini satın alarak ortak oldu. Bu hisse ile firmanın en büyük ikinci hissedarı konumuna geldi. Yaklaşık 4.2 milyar liraya karşılığında firmaya ortak olan Abdi İbrahim şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut önemli açıklamalarda bulundu. Düzenlenen basın toplantısında İsviçre’de çalışmalarına devam eden OM Pharma’ya stratejik ortak olduklarını açıkladı. 23 Ocak’ta görüşmelerin başladığını ve en iyi teklifi kendilerinin verdiğini ifade etti.

Biyoteknolojik İlaç Üretilecek

Hisse alımı sonrasında OM Pharma’nın stratejik ortak olduğuna vurgu yapan Barut, Türk ilaç firmalarının yabancılara satılır algısının değiştiğini söyledi. Yeni firma ile Türkiye’de bazı kimyasal ilaçların üretileceğini anlatan Barut, biyoteknolojik ilaçların üretilmesini sağlayacaklarını da bildirdi.