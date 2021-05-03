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AB'den teklif geldi Aşılanmış kişilere seyahat izni açıklaması

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın nedeni ile birçok turist ülkelere giriş çıkış sağlayamıyor. Alınan tedbirler ve aşılanmalarla gelişmeler olacak mı? soruları fazlasıyla arttı. AB komisyonundan teklifler gelmeye başladı. Peki sunulan bu tekliflere cevap ne olacak? Vaka azalmaları ve aşılanmaların devamı ile ülkelere uçuşlar izin verilecek mi? Konu hakkında merak edilenler haberimizde

03 Mayıs 2021 Pazartesi 16:24
AB'den teklif geldi Aşılanmış kişilere seyahat izni açıklaması
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AB Komisyonu, üyesi olan ülkelere önerilerde bulundu. Aşılanmaların devam etmesi ve tedbirlerin alınması doğrultusunda mevcut seyahat kısıtlamaların kaldırılmasına dair teklif de bulundu. Komisyon tarafından gelen önerilerin içeriği ise sadece epidemiyolojik durumu iyi olan ülkelerden gelen kişiler için değil, AB onaylı aşıların dozlarını tamamlamış olan herkes için AB’ye giriş izni vermeyi öne sürdüler. Aşılanmanın ve vaka sayılarının seyrine devam etmesi sonucunda nasıl bir karar verileceği de merak konusu oldu.

Yapılan bu açıklamalar doğrultusunda ülkelerden herhangi bir açıklama gelmedi. Kararın ne olacağı da sabırsızlıkla bekleniyor.

Covid-19 salgını için üretilen ve üretimi devam eden aşıların sayısı gün geçtikçe devam etmekte. Birçok ülke tarafından aşılanmalar devam etse de daha aşılamaya başlamayan ülkelerde var. Dünya geneli yenik düşülen bu salgının seyrinin ne zaman biteceği de herkes tarafından sıkça soruluyor.

 




Son Güncelleme: 03.05.2021 16:24
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Anahtar Kelimeler:
ABSeyahatIzinAşılama
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