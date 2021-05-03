AB'den teklif geldi Aşılanmış kişilere seyahat izni açıklaması

AB Komisyonu, üyesi olan ülkelere önerilerde bulundu. Aşılanmaların devam etmesi ve tedbirlerin alınması doğrultusunda mevcut seyahat kısıtlamaların kaldırılmasına dair teklif de bulundu. Komisyon tarafından gelen önerilerin içeriği ise sadece epidemiyolojik durumu iyi olan ülkelerden gelen kişiler için değil, AB onaylı aşıların dozlarını tamamlamış olan herkes için AB’ye giriş izni vermeyi öne sürdüler. Aşılanmanın ve vaka sayılarının seyrine devam etmesi sonucunda nasıl bir karar verileceği de merak konusu oldu.

Yapılan bu açıklamalar doğrultusunda ülkelerden herhangi bir açıklama gelmedi. Kararın ne olacağı da sabırsızlıkla bekleniyor.

Covid-19 salgını için üretilen ve üretimi devam eden aşıların sayısı gün geçtikçe devam etmekte. Birçok ülke tarafından aşılanmalar devam etse de daha aşılamaya başlamayan ülkelerde var. Dünya geneli yenik düşülen bu salgının seyrinin ne zaman biteceği de herkes tarafından sıkça soruluyor.