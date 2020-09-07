AB'den İngiltere'ye flaş çağrı: Brexit'e uyun!

Avrupa Birliği, İngiltere’nin Brexit anlaşmasına uymasını talep etti. AB Komisyon Başkanı Ursulo von der Leyen, İngiltere’nin Brexit ile AB’den ayrılması üzerine bazı maddelere uymayabileceğine dair çıkan haberlerin akabinde sosyal medya üzerinden bazı açıklamalar yaptı.

Süreç hakkında yaşanan gelişmeler

AB ile İngiltere arasındaki Brexit; İrlanda ile Kuzey İlranda protokolü ile adada barış, istikrar ile Pazar bütünlüğünün korunabilmesi için gerekli olduğu belirtiliyor. Von der Leyen, İngiltere’de ayrılık anlaşmasına uyulmasını talep etti. Leyen, İngiliz hükümetinin uluslararası hukuk çerçevesinde zorunlu ve gelecekte kurulacak ortaklıklarda ön koşul niteliği taşıyan ayrılık anlaşmasını uygulayacağına güvendiğini belirtti.

31 Ocak 2020 tarihinde Avrupa Birliği’nden ayrılan İngiltere, beraber ticaret yapmak başta olmak suretiyle ikili ilişkiler noktasında geniş kapsamlı müzakereler yürütmekte. Müzakerelerde ticarete ek olarak balıkçılık, havacılık ve güvenlik gibi pek çok konu başlı ele alınmaktadır.

Mutabakat sağlanmaması durumunda taraflar içerisinde ticari ilişkiler, 31 Aralık 2020 sonrasındaysa Dünya Ticaret Örgütü kuralları gereğince yapılacaktır.