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AB'den geri adım! Türkiye için düşünülen yaptırım planı askıya alındı

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'de devlete ait olan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nda (TPAO) görevli bazı üst düzey yöneticiler hakkında düşündükleri kara liste planlamalarını dondurdu. AB'den gelen geri adım ise ise ABD ve AB'li diplomatların Brüksel'e gönderdikleri bir çağrıdan kaynaklandığı belirtildi.

18 Mart 2021 Perşembe 21:03
AB'den geri adım! Türkiye için düşünülen yaptırım planı askıya alındı
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Geçtiğimiz yıl 10 Aralık'ta gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesinde yapılan görüşmeler sonrasında bir bildiri yayımlanmış ve bu sonuç bildirisinde ise 11 Kasım 2019 tarihinde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de gerçekleştirdiği arama faaliyetlerinde yetkisiz olduğu ileri sürülmüştü. 

Buna istinaden Türkiye devletine ait olan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nda (TPAO) görevli üst düzey yöneticilerin kara listeye alınmasıyla ilgili bir plan yapılacağı belirtilmişti. Türkiye hakkında alınan bu kısıtlayıcı tedbir kararıyla ilgili daha öncesinden hazırlanan kara listeye iki TPAO yetkilisinin ek olarak ilave edilmesi için AB Konseyine çağrıda bulunulmuştu.

ABD'li ve AB'li diplomatlar tarafından Brüksel'e gönderilen bir mektupta ise NATO üyesi olan ve AB'ye aday olma listesinde bulunan Türkiye'nin uzlaşı anlamında yakın bir ülke olduğu ve bu kapsamda bir yaptırım yapılmaması için çağrıda bulunduğu belirtildi.

Reuters haber ajansından edinilen bilgilere göre ise Avrupalı ve ABD’li 4 diplomatla görüşüldüğü ve AB’nin Türkiye için yeni bir yol izleme kararı aldığı öğrenilirken; Reuters söz konusu gelişmelerle ilgili yayınladığı haberde AB'nin Türkiye devletine ait TPAO’da görevli yetkilileri hakkında uygulamayı düşündüğü yaptırım planlarını askıya aldığını yazdı. Haberde ayrıca; Ankara’nın AB'ye karşı gösterdiği diplomatik hamlelerde olumlu karşılık aldığı gösteriyor ifadeleri yer aldı.  



Son Güncelleme: 18.03.2021 21:03
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Anahtar Kelimeler:
ABTürkiyeYaptırım KararıReuters
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