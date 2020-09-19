ABD'den Suriye'ye asker takviyesi!

Elde edilen bilgilere göre ABD, Rusya ile yaşadığı gerilim sonrasında Suriye’ye asker takviyesi yapmaya başladı. 6 zırhlı araç ile birlikte 100 askerin daha Suriye’nin kuzey doğusuna gönderildiği ifade edildi.

Son dönem içinde devriye gezen Rus ve ABD askerleri arasında gerilimler yaşanmaya başlamış, diplomatik sahada da gerilim devam etmişti.

ABD Merkez Komutanlığı Sözcüsü Yüzbaşı Bill Urban yapmış olduğu açıklamasında, Kuveyt’ten Suriye’ye gönderilen araçlarla birlikte kısa süre içinde bölgeye bir radar konuşlandırılacağını ve ABD ordusunun da devriyelerine savaş uçakları ile eşlik edeceğini dile getirdi.

Bill Urban açıklamalarında, “ABD Suriye'de herhangi bir ulusla savaşmak istemez fakat gerektiği takdirde koalisyon güçlerini savunur” ifadelerine yer verdi.