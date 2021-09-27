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ABD'den Suriye'deki terör örgütlerine destek!

ABD'de gerçekleşen Temsilciler Meclisi'nde savunma bütçesinden Suriye'deki eğit-donat programına ayrılacak bütçe belli oldu. ABD'den açık bir şekilde Suriye'deki terör örgütlerine destek geldi. ABD, savunma bütçesinden ne kadar para ayırdı? Bu haberimizde ABD'nin Suriye'deki örgütlere desteğini sizler için derledik. İşte ABD'den Suriye'deki terör örgütlerine desteğin detayları...

27 Eylül 2021 Pazartesi 17:23
ABD'den Suriye'deki terör örgütlerine destek!
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ABD, Suriye'de bir terör devleti kurmak için yüz milyonlarca dolar ayırdı. Suriye'de Türkiye ile ABD arasındaki çatışma artık kaçınılmaz hale geldi. YPG/PKK terör örgütünün de içinde yer aldığı Suriye'nin eğit-donat programı için bütçedeki 177 milyon ABD doları kullanılıyor.

Türkiye ve ABD arasında gerilim artıyor

 Cumhurbaşkanı Erdoğan BM zirvesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "İki NATO ülkesi olarak mevcut durum iyiye işaret değil. Bush ile  çok iyi çalıştım ve Bay Obama ile çok iyi işbirliği yaptım. Bay Trump ile çok iyi çalıştım ama Bay Biden ile çok iyi çalıştığımızı söyleyemem. Mevcut gidişat iyiye işaret değil." İfadelerini kullanmıştı. Durumun gelişmesinden sonra tansiyon bir anda yükseldi.  ABD Temsilciler Meclisi, 2022 mali yılında savunma harcamaları için 778 milyar ABD Doları tutarında bir savunma yetkilendirme yasasını onayladı. (Pentagon) Mayıs ayında Kongre'ye sunulan savunma bütçesini içeren yasa tasarısı, Temsilciler Meclisi genel kurulunda kabul edildi. Yapılan oylamada 316 temsilci “evet”, 113 temsilci “hayır” oyu kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'dan askerlerini çekerken, Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı, taslaklar, terörle mücadele ve Afganistan'daki genel güvenlik durumu hakkında düzenli raporların istendiği belirtildi. Aynı zamanda ABD'nin çekilmesi sırasında Afganistan'da bırakılan teçhizat, silah ve araçların Genel Kurul'a bildirilmesi gerekiyor. Öte yandan İran'ın Çin ile ilişkileri, İran'ın Irak'taki faaliyetleri, askeri yetenekleri ve desteklediği terör örgütleri hakkında bir rapor hazırlaması gerekiyor. 2015 yılında onaylanan savunma bütçesine ilişkin yasa, Irak'a destek sağlanmasına ilişkin yasa tasarısına yeniden katıldı.

Tasarıda, Irak'a tahsis edilen meblağın %50'sinden fazlasının ibraz edilmeden verilmesi istendi.Ayrıca taslakta Irak güvenlik güçleri tarafından işlenen insan hakları ihlallerine ilişkin raporlar da gerekiyor. Tasarının yasalaşması için Senato'nun kendi versiyonunu geçirmesi ve Kongre'nin iki kanadının faturalarının tek bir yasa tasarısı oluşturmak üzere konferans komitesinde birleştirilmesi ve başkanın imzasına sunulması gerekiyor. Tasarı bir yetki yasası olarak kabul edildiğinden, Pentagon'a dahil olan 778 milyar doları geçmek için Kongre'nin her iki meclisinin de aynı anda bir ödenek yasası çıkarması gerekmektedir.

 


Son Güncelleme: 27.09.2021 17:23
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Anahtar Kelimeler:
ABD YPG-PKKABDden Suriyedeki Terör örgütlerine DestekABD
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