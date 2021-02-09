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ABD'den restoranlar hakkında flaş karar!

ABD'de koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle kapatılan restoranların iç mekanlarını açılmasına karar verildi.

09 Şubat 2021 Salı 17:19
ABD'den restoranlar hakkında flaş karar!
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ABD'nin New York eyaletinde Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler gereği restoranların iç mekanlarının kullanımı yasaklanmıştı. Artan vaka sayılarına rağmen o mekanların tekrar açılmasına karar verildi.

New York Valisi Andew Cuomo, alınan kararla ilgili düzenlediği basın toplantısında, New York eyaletinde Kovid-19 kaynaklı vaka ve ölü sayılarıyla ilgili bir düşüş yaşandığını ve buna istinaden restoranların iç mekanlarının 12 Şubat tarihinden itibaren tekrar açılacağını söyledi.

Pandemiyle mücadelede en çok etkilenenler arasında yer alan restoranların iç mekanlarının, 11 Aralık 2020 tarihinden itibaren Cuomo'nun verdiği kararla kapalı olarak bulunuyordu. Koronavirüs verilerinin güncel olarak derlendiği Worldometers sitesine göre ise New York'un 1 milyon 516 binden fazla vaka sayısı ile ülkede salgından en fazla etkilenen eyaletler sıralamasının 4'üncü sırasında bulunduğu ve bu güne kadar 45 bine yakın bir can kaybı yaşandığı belirtiliyor.



Son Güncelleme: 09.02.2021 17:19
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Anahtar Kelimeler:
ABDKoronavirüs VerileriRestoran Açma Kararı
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