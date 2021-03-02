ABD'den Navalny'ın zehirlenmesine ilişkin Rusya'dan 7 yetkili ve 14 kuruluşa yaptırım kararı alındı

Rusya'nın Federal Güvenlik Servisi'ne (FSB) bağlı subayların, Navalny'ın zehirlenmesinde doğrudan yer aldığını ve muhalif liderini "Novichok" isimli bir kimyasal maddeyle zehirlendiğini, isimlerinin açıklanmasını istemeyen üst düzey Amerika Birleşik Devleti (ABD) yetkilileri düzenledikleri basına kapalı toplantıda tespit ettiklerini açıkladı. Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere tarafından 6 Rus yetkili ve bir Rus kuruluşuna yaptırım uygulandığını açıklayan bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, ABD'nin yaptırımlarının bu isim ve kuruluşlarla beraber Navalny'ın tutuklanmasına ve Rusya'nın kimyasal silah kullanmasına dair ek adımlar da içereceğini söyledi. ABD istihbaratının değerlendirmesi sonucunda ABD'nin 2 Mart günü 7 Rus yetkiliye yaptırım uygulayacağını ABD Hazine Bakanlığı'nda bir yetkili tarafından açıklandı. Yetkili bir kişi Rusya'nın kimyasal madde ile muhalifleri susturmasını kınadığını belirtirken bu isimlerin ise gün içinde açıklanacağını bildirdi. AB tarafından yayınlanan yaptırım listesine, Başsavcı İgor Krasnov, Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, Rusya Federal Cezaevi Servisi (FSIN) Başkanı Aleksandr Kalaşnikov ve Rusya Ulusal Muhafızlar Birliği (Rosgvardiya) Başkanı Viktor Zolotov'da dahil edilmiştir.

Rusya'nın kimyasal sanayisini hedef alan bir uygulama ile bir Rus araştırma enstitüsü ve 13 Rus şirket olmak üzere 14 kuruluşa, bazı malların ABD tarafından ihracat yasağı getirileceği Ticaret Bakanlığı'nda yetkili bir isim tarafından açıklandı. İhracat yasağı getirilecek 13 şirketin 9'unun merkezi Rusya'da, 3'ünün Almanya'da be bir tanesininde İsviçre'dedir. Rusya'nın muhalif lider Aleksey Navalny'e yönelik muamelesi sonucunda ABD'nin yaptırım hazırlığında olduğuna dair haberlere Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin yaptırımlarına misilleme yapılacağını açıkladı.

Navalny krizi nedir?

Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en önemli rakibi olan Navalny, ülkede yolsuzluklara karşı verdiği mücade ile bilinen eski bir avukattır. 44 yaşındaki Rus muhalif lider Navalny'ın Sibirya'dan Moskova'ya dönüşü sırasında rahatsızlanmış ve çayına atılan bir madde ile zehirlendiği öne sürülmüştü. 22 Ağustos 2020 tarihinde Osmk'tan özel bir uçak ile tedavi için Berlin'e gönderilen Nabalny'ın kesin olarak zehirlendiği belirlenmişti. Sık sık cezaevine giren Aleksey Navalny, 2012 ve 2014 yılları arasında cezaevinde kalmış, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Moskova'yı insan hakları ihlalinden suçlu bulunmuştu. Navalny zehirlendiği iddiası ile Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021 tarihinde Moskova'ya dönüşü sırasında havaalanında tutuklanmıştı. Rusya Federal Cezaevi Servisi'nin talebi üzerine 2 Şubat'ta Moskova Şehir Mahkemesi'nde, Navalny aleyhinde açılan dava sonucunda, geçmişte yolsuzluk davası sonrasında verilen 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezasını, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesi ile normal hapis cezasına çevrilmişti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 16 Şubat 2021 tarihinde Navalny'ın hemen serbest bırakılması için Rusya'ya geçici tedbir aldığını bildirmişti.