ABD'den Çinli firmalar Huawei ve ZTE'ye yönelik yeni hamle!

ABD ile Çin arasında devam eden teknoloji mücadelesinde ABD yeni bir adım atma hazırlığı içine girdi. Reuters tarafından yapılan habere bakıldığında, ABD’li vekillerin hükümetin sene sonu bütçesi ile Covid-19 virüsüyle mücadele kapsamında ortaya konan teşvik paketi içinde Çinli firmalar Huawei ile ZTE’ye yönelik yaptırım maddelerine yer verdikleri görülüyor. Bu paket kapsamında Çinli firmalar Huawei ile ZTE’nin ekipmanlarının ülkedeki telekomünikasyon ağından dışarı çıkarılması için 1,9 milyar dolarlık bir programa onay verilmesi ön görülüyor.

ABD kapsamındaki telekomünikasyon sektörünü düzenleme görevini üstlenen Federal İletişim Komisyonu, Haziran 2020’de Huawei ve ZTE’yi tehdir kategorisine alarak ABD’li firmaların bu şirketlerle ticaret yapmasını yasaklamıştı.

Aralık ayının ilk günlerinde ise Federal İletişim Komisyonu, bu firmaların ekipmanlarının sistemden çıkarılmasına ilişkin düzenlemeleri sonlandırmış, ABD Kongresi’nden fon çıkmasını beklemeye başlamıştı.