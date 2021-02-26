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ABD'den Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili flaş rapor! Ölüm emri Prens Selman'dan..

Suudi Arabistan'da Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Konsolosluğu'nda yaşanan arbede sırasında hayatını kaybetmesi sonrasın başlatılan soruşturma kapsamında ABD'den flaş bir açıklama geldi. Soruşturma kapsamında hazırlanan raporda Cemal Kaşıkçı'nın ölüm emrini Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın verdiği bildirildi.

26 Şubat 2021 Cuma 22:01
ABD'den Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili flaş rapor! Ölüm emri Prens Selman'dan..
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2018 yılında Suudi Arabistan'da bulunan İstanbul Başkonsolosluğu'nda çıkan arbedede öldürülen Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cinayeti ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında flaş bir rapor hazırlandı. ABD tarafında  hazırlanan raporda tüm dünyayı ayağa kaldıracak bir açıklama yapıldı.

Kaşıkçı'nın cinayeti ile ilgili olarak CIA tarafaından hazırlanan ve 'Çok gizli' ibareli raporun detayları kamuoyu ile paylaşılırken raporda Gazeteci Cemal Kaşıkçı için ölüm emrini veren kişinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman olduğu belirtildi. 



Son Güncelleme: 26.02.2021 22:01
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