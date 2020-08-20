ABD'deki kasırganın hızı saate 185 km'yi aşarken 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı!

Pasifik Okyanus’unda meydana gelerek büyüyen Genevieve Kasırgası Meksika Baja Califonia eyaletine ulaştı. Saatte ki hızı 185 kilometre olan kasırda 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Kasırganın etkisi ile insan boyunu aşan dalgalara kapılan 15 yaşında ki bir kız çocuğu hayatını kaybederken küçük kızı kurtarmak için çabalayan adamın da hayatını kaybettiği belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Kasırga Merkezi’nin ‘Kategori-3’ olarak tanımlarken rüzgarın hızı ile birlikte kasırganın saatte ki hızının 185 kilometreyi aştığı belirtildi.

Ulusal Kasırga Merkezi Los Cabos ve çevrede bulunan sahil kasabası Todos Santos’un da dahil olmak üzere pek çok bölgenin kasırgadan etkileneceği açıklandı. Yapılan açıklamalarda kasırganın Baja Califonia yakınından veya Baja Califonia’nın batısından geçeceği ve yıkım gücünün yüksek olduğu belirtilirken kasırganın etkisini Perşembe gününe kadar göstereceği belirtildi.

Covid-19 salgını ile birlikte getirilen kısıtlamalara rağmen 15 binin üzerinde turistin bu bölgede olduğu ve dikkat etmeleri gerektiği belirtildi.