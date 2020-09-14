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ABD'de yangın faciası büyüyor! Ülke genelinde ölü sayısı 33'e yükseldi

ABD'nin batı eyaletlerinde başlayarak milyonlarca dönümlük araziyi küle çeviren yangın faciası büyüyor. Ölü sayısı 33'e yükseldiği yangınlarda bölge yetkilileri ölü sayısının artabileceği uyarısında bulundu.

14 Eylül 2020 Pazartesi 13:34
ABD'de yangın faciası büyüyor! Ülke genelinde ölü sayısı 33'e yükseldi
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ABD’nin batı eyaletlerinde bölgeyi etkisi altına alan orman yangınlarında kayıplar büyüyor. Califonia, Oregon ve Washington eyaletlerinde 3 haftayı aşkın süredir devam eden yangınlar sebebiyle şuana kadar 33 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.


Milyonlarca dönümlük arazinin küle döndüğü bölgede binlerce yerleşim kül olurken, on binlerce kişi evini terk etmek zorunda kaldı.

‘’Ölü sayısı artabilir.’’

Oregon yetkilileri bölgede onlarca insanın kaybolduğunu ve ölü sayısının da artacağını işaret etti. Eyaletteki en büyük şehir Portland’da yangın sebebiyle hava kirliliği düzeyi kritik seviyeyi aştı. 16 farklı noktada yangınların sürdüğü Oregon’da 40 bin kişiye zorunlu tahliye emri verildi.

En az bir kişinin yaşamını yitirdiği Washington’daysa itfaiyeciler 15 büyük yangına müdahale etmeye devam ediyor. Califonia’daysa 15 Ağustos’tan beri süren yangınlarda toplam 22 kişi hayatını kaybetti. On binlerce yeni tahliye emri verilen eyalet genelinde 14 bin 800 itfaiyecinin 28 yangına müdahale ettiği belirtiliyor.



Son Güncelleme: 14.09.2020 13:34
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ABDYangın
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