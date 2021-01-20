ABD'de Ulusal Muhafızların nöbeti devam ediyor!

ABD’de sular durulmuyor. Başkent Washington’da parlamento binasına yapılan baskınlar sonrasında ulusal muhafızlar binaya gönderilmişti. Günlerdir nöbette olan Ulusal Muhafızlar binaya hiçbir vatandaşın yaklaşmasına izin vermiyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nde 6 Ocak 2021 tarihinde yaşanan kongre baskını sonrasında tansiyon düşmemeye devam ediyor. 5 kişinin öldüğü baskınlarda başta Washington olmak üzere tüm eyaletlerde bulunan kongre binaları ulusal muhafızlar tarafından korunuyor. Beyaz Saray’ın çevresine barikatlar örülürken gece gündüz nöbet tutan Ulusal Muhafızlar kongre binasında kuş uçurmuyor.