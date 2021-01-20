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ABD'de Ulusal Muhafızların nöbeti devam ediyor!

6 Ocakta yaşanan kongre baskını sonrasında ulusal muhafızların nöbetleri devam ediyor. Washington kongre binası başta olmak üzere tüm eyaletlerde kongre binaları korunurken Beyaz Saray'ın önüne çekilen barikatlarda günden güne genişletiliyor.

20 Ocak 2021 Çarşamba 01:36
ABD'de Ulusal Muhafızların nöbeti devam ediyor!
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ABD’de sular durulmuyor. Başkent Washington’da parlamento binasına yapılan baskınlar sonrasında ulusal muhafızlar binaya gönderilmişti. Günlerdir nöbette olan Ulusal Muhafızlar binaya hiçbir vatandaşın yaklaşmasına izin vermiyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nde 6 Ocak 2021 tarihinde yaşanan kongre baskını sonrasında tansiyon düşmemeye devam ediyor. 5 kişinin öldüğü baskınlarda başta Washington olmak üzere tüm eyaletlerde bulunan kongre binaları ulusal muhafızlar tarafından korunuyor. Beyaz Saray’ın çevresine barikatlar örülürken gece gündüz nöbet tutan Ulusal Muhafızlar kongre binasında kuş uçurmuyor.

 



Son Güncelleme: 20.01.2021 01:36
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ABDUlusal MuhafızlarKongre BinasıBeyaz SarayNöbetSürüyor
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