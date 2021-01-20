ABD'de, UFO olduğu iddia edilen cismin elektrik lambası olduğu ortaya çıktı

Dünya dışı varlıkların olup olmadığı tartışmaları devam ederken UFO benzetilmesi yapılan bir görüntü daha sosyal medyada gündeme geldi.
Videoyu izleyenler şok oldu
Amerika Birleşik Devletleri’nin Kuzey Dakota eyaletinde çekilen görüntüler izleyenleri şok etti. Youtube yüklenen videoyu kısa zamanda binlerce kişi izledi.
UFO değil elektrik lambasıymış
UFO olarak değerlendirilen görüntüleri aslında UFO değil elektrik lambası olduğu ortaya çıktı. Bazı sosyal medya kullanıcısının görüntü çekilen yeri haritada ararken UFO olarak nitelendirilen cismin elektrik lambası olduğu görüldü.
Son Güncelleme: 20.01.2021 21:10