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ABD'de, UFO olduğu iddia edilen cismin elektrik lambası olduğu ortaya çıktı

ABD'de çekilen ve sosyal medyaya bomba gibi düşen UFO olduğu iddia edilen görüntülerin aslında elektrik lambası olduğu ortaya çıktı.

20 Ocak 2021 Çarşamba 21:10
ABD'de, UFO olduğu iddia edilen cismin elektrik lambası olduğu ortaya çıktı
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Dünya dışı varlıkların olup olmadığı tartışmaları devam ederken UFO benzetilmesi yapılan bir görüntü daha sosyal medyada gündeme geldi.

Videoyu izleyenler şok oldu

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kuzey Dakota eyaletinde çekilen görüntüler izleyenleri şok etti. Youtube yüklenen videoyu kısa zamanda binlerce kişi izledi.

Görüntüde parlak ışıklı küçük noktaların daireler çizdiği görülüyor. Bu görüntüleri birçok sosyal medya kullanıcısının UFO olarak değerlendirdi.

UFO değil elektrik lambasıymış

UFO olarak değerlendirilen görüntüleri aslında UFO değil elektrik lambası olduğu ortaya çıktı. Bazı sosyal medya kullanıcısının görüntü çekilen yeri haritada ararken UFO olarak nitelendirilen cismin elektrik lambası olduğu görüldü.



Son Güncelleme: 20.01.2021 21:10
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Anahtar Kelimeler:
Kuzey DakotaUfoAmerika
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