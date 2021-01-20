ABD'de, UFO olduğu iddia edilen cismin elektrik lambası olduğu ortaya çıktı

Dünya dışı varlıkların olup olmadığı tartışmaları devam ederken UFO benzetilmesi yapılan bir görüntü daha sosyal medyada gündeme geldi.

Videoyu izleyenler şok oldu

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kuzey Dakota eyaletinde çekilen görüntüler izleyenleri şok etti. Youtube yüklenen videoyu kısa zamanda binlerce kişi izledi.

UFO değil elektrik lambasıymış

Görüntüde parlak ışıklı küçük noktaların daireler çizdiği görülüyor. Bu görüntüleri birçok sosyal medya kullanıcısının UFO olarak değerlendirdi.

UFO olarak değerlendirilen görüntüleri aslında UFO değil elektrik lambası olduğu ortaya çıktı. Bazı sosyal medya kullanıcısının görüntü çekilen yeri haritada ararken UFO olarak nitelendirilen cismin elektrik lambası olduğu görüldü.