ABD'de Trump destekçileri Kongre binasını basmaya çalıştı

Senato Joe Biden için toplandı

Amerika Birleşik Devletleri’nde’ın Washington D.C.’deki mitinginin ardından Trump taraftarları engelleri yıkarak kongre binasına girmeye çalışarak polis ile arbede yaşadı. Amerikan polisinin kongre binasında bulunan bazı yerleri boşalttırdığı aktarıldı. Dışarda bu gelişmeler devam ederken kongre binasında başkanlık oylaması devam ediyor.

ABD senatosu bugün Joe Biden’ın başkanlığının onaylanması için toplandı. Alınan bilgilere göre dışarda yaşanan olaylardan sonra kongredeki seçim oturumuna ara verildiği ve Amerikan polisinin giriş çıkışları durduğu bildirildi. Kongre binasında olan kişilerin pencerelerden uzak durması ve odalarında kalmaları istendi.