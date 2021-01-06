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ABD'de Trump destekçileri Kongre binasını basmaya çalıştı

Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump'ın Washington D.C.'deki mitingi ardından taraftarları engellerden kurtularak Kongre binasına girmeye çalıştı.

06 Ocak 2021 Çarşamba 23:12
ABD'de Trump destekçileri Kongre binasını basmaya çalıştı
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Amerika Birleşik Devletleri’nde Donald Trump’ın Washington D.C.’deki mitinginin ardından Trump taraftarları engelleri yıkarak kongre binasına girmeye çalışarak polis ile arbede yaşadı. Amerikan polisinin kongre binasında bulunan bazı yerleri boşalttırdığı aktarıldı. Dışarda bu gelişmeler devam ederken kongre binasında başkanlık oylaması devam ediyor.

Senato Joe Biden için toplandı

ABD senatosu bugün Joe Biden’ın başkanlığının onaylanması için toplandı. Alınan bilgilere göre dışarda yaşanan olaylardan sonra kongredeki seçim oturumuna ara verildiği ve Amerikan polisinin giriş çıkışları durduğu bildirildi. Kongre binasında olan kişilerin pencerelerden uzak durması ve odalarında kalmaları istendi.



Son Güncelleme: 06.01.2021 23:12
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Anahtar Kelimeler:
Donald TrumpJoe BidenABD
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