ABD'de Trump destekçileri Kongre binasını basmaya çalıştı

06 Ocak 2021 Çarşamba 23:12
Amerika Birleşik Devletleri’nde Donald Trump
’ın Washington D.C.’deki mitinginin ardından Trump taraftarları engelleri yıkarak kongre binasına girmeye çalışarak polis ile arbede yaşadı. Amerikan polisinin kongre binasında bulunan bazı yerleri boşalttırdığı aktarıldı. Dışarda bu gelişmeler devam ederken kongre binasında başkanlık oylaması devam ediyor.
Senato Joe Biden için toplandı
ABD senatosu bugün Joe Biden’ın başkanlığının onaylanması için toplandı. Alınan bilgilere göre dışarda yaşanan olaylardan sonra kongredeki seçim oturumuna ara verildiği ve Amerikan polisinin giriş çıkışları durduğu bildirildi. Kongre binasında olan kişilerin pencerelerden uzak durması ve odalarında kalmaları istendi.
Son Güncelleme: 06.01.2021 23:12
Takip Et: