ABD'de taksi şoförüne gasp dehşeti

ABD'nin Kalifoniya eyaletindeki Los Angales şehrinde bir akaryakıt istasyonunda yaşanan olayda, Tayvanlı sürücü Paul Liao (67) yakıt almak üzere gittiği akaryakıt istasyonunda aracına müşteri şeklinde giren gaspçı tarafından gaspa uğradı. Olay anı araç kamerasında kayıt altına alındı.

Görüntülerde, kimliği belirlenemeyen gaspçı müşteri olarak Liao'nun aracına biniyor. Gaspçı silahını doğrultarak Liao'dan para istiyor. Görüntülerin devamında gaspçıya direnen taksi şoförünün de tepki verdiği görüldü.

Liao’nun polise verdiği ifadede, gaspçının yüzüne silah dayanarak, “Kökenin ne? Çin’den mi geldin” sorusuyla karşılaştığını ve ırkçılığa maruz kaldığını ifade etti. LA County Şerif Departmanını yaşanan olay ilgili soruşturma başlattığını açıkladı.