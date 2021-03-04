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ABD'de 'Stop Erdoğan' yazılı ilanlar için Ankara'dan soruşturma!

ABD'nin New York eyaletinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak 'Stop Erdoğan' yazılı ilanları yayınlayan ve olayı organize eden şahıslar hakkında Ankara'dan soruşturma dosyası açıldı.

04 Mart 2021 Perşembe 16:17
ABD'de 'Stop Erdoğan' yazılı ilanlar için Ankara'dan soruşturma!
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ABD'nin New York eyaletinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak gerçekleştirilen karalama operasyonuna şehirde 'Stop Erdoğan' yazılı ilanlar yayınlanmıştı. Bu karalama operasyonu için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, harekete geçerek bir soruşturma başlattı.

FETÖ terör örgütü üyelerinin organizasyonu olduğu öne sürülen karalama kampanyasında New York'un ünlü meydanı Times'da 'Stop Erdoğan' yazılı ilanlar yayınlandığı görüldü. Bu ilanların yayınlanması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir doya açıldı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı planlanan bu propaganda girişimiyle ilgili soruşturma başlattı.

Başlatılan soruşturmayla ilgili yapılan yazılı açıklamada ise Amerika'nın New York eyaletinde bulunan bazı caddelerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hedef alınarak bazı ilanlar verildiği ve bu ilanlar hakkında ortaya çıkan giderlerinde Türkiye'de bulunan sessizler tarafından karşılandığının yayınlanan videolar ve paylaşımlarla tespit edildiği belirtilerek yapılan paylaşımların ihbar kabul edildiği ve söz konusu reklamlarla ilgili ilanları vererek olayı organize eden şahıslar hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

 



Son Güncelleme: 04.03.2021 16:17
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ABDStop ErdoğanAnkaraSavcılıkSoruşturmaIlan
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