ABD'de silahlı saldırgan dehşet saçtı! Aynı gün 7 kişiyi vurdu

ABD'nin Chicago eyaletinde bir silahlı saldırgan aynı gün içerisinde dehşet saçtı. Farklı semtte bulunan 7 kişiyi vuran saldırgan polisle girdiği çatışmada etkisiz hale getirilirken, yaraladığı 7 kişiden 5'inin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Chicago polisi tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada adının Jason Nightengale olduğu tespit edilen silahlı saldırganın eyaletin farklı semtlerinde üniversite öğrencisi bir kişiyi, restoran çalışanını ve güvenlik görevlisi ile birlikte iki kadını silahla vurduğu bildirildi.

Evinin girişinde 77 yaşındaki bir kadını vurduktan sonra girdiği bir alışveriş merkezinde etrafa ateş açan saldırganın başından vurduğu üniversite öğrencisinin olay anında hayatını kaybettiği diğer kurşunların isabet ettiği yaşlı bir kadının da hastanede yoğun bakımda olduğu aktarıldı.

SUÇ DOSYASINDA YOK YOK!

Jason Nightengale hakkında yakalama kararı çıkarılması sonrasında yeri tespit edilen saldırgan, polisle girdiği çatışmada etkisiz hale getirilirken polis kayıtlarında suç dosyasının bir hayli kabarık olduğu belirtildi.