İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı oldu
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı...
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan Uygun gözaltına alındı
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan...
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...
Son dakika... Diyarbakır'da 1 asker şehit oldu
Son Dakika
Son dakika... Diyarbakır'da 1 asker...

ABD'de silahlı saldırgan dehşet saçtı! Aynı gün 7 kişiyi vurdu

Chicago polisi, bir silahlı saldırganın aynı gün içerisinde farklı semtlerden 7 kişiyi vurduğunu duyurdu. Vurulan kişilerden 5'i hayatını kaybederken, saldırganın suç dosyasının bir hayli kabarık olduğu açıklandı.

10 Ocak 2021 Pazar 21:17
ABD'de silahlı saldırgan dehşet saçtı! Aynı gün 7 kişiyi vurdu
Takip Et:

ABD'nin Chicago eyaletinde bir silahlı saldırgan aynı gün içerisinde dehşet saçtı. Farklı semtte bulunan 7 kişiyi vuran saldırgan polisle girdiği çatışmada etkisiz hale getirilirken, yaraladığı 7 kişiden 5'inin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Chicago polisi tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada adının Jason Nightengale olduğu tespit edilen silahlı saldırganın eyaletin farklı semtlerinde üniversite öğrencisi bir kişiyi, restoran çalışanını ve güvenlik görevlisi ile birlikte iki kadını silahla vurduğu bildirildi.

Evinin girişinde 77 yaşındaki bir kadını vurduktan sonra girdiği bir alışveriş merkezinde etrafa ateş açan saldırganın başından vurduğu üniversite öğrencisinin olay anında hayatını kaybettiği diğer kurşunların isabet ettiği yaşlı bir kadının da hastanede yoğun bakımda olduğu aktarıldı.

SUÇ DOSYASINDA YOK YOK!

Jason Nightengale hakkında yakalama kararı çıkarılması sonrasında yeri tespit edilen saldırgan, polisle girdiği çatışmada etkisiz hale getirilirken polis kayıtlarında suç dosyasının bir hayli kabarık olduğu belirtildi.



Son Güncelleme: 10.01.2021 21:17
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ABDChicagoSilahlı Saldırgan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Papa Francis'in doktoru Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
Papa Francis'in doktoru Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
Pakistan’da birçok şehirde elektrik kesintisi yaşandı
Pakistan’da birçok şehirde elektrik kesintisi yaşandı
ABD'de koronavirüsü sebebiyle ölenlerin sayısı 381 bini aştı
ABD'de koronavirüsü sebebiyle ölenlerin sayısı 381 bini aştı
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı oldu
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı oldu
Rusya'da huzurevinde yangın çıktı! 7 kişi hayatını kaybetti
Rusya'da huzurevinde yangın çıktı! 7 kişi hayatını kaybetti
Putin, Aliyev ve Paşinyan bir araya geliyor!
Putin, Aliyev ve Paşinyan bir araya geliyor!

Popüler Haberler

Zamlı rakı fiyatları ne kadar oldu? 35lik, 50lik, 70lik, 100lük, 150lik yeni rakı fiyatları ne kadar?
Malulen emeklilik nedir, başvuru nasıl yapılır?
Bugün kimin maçı var 10 Ocak 2021 Pazar TFF maç programı ve TV maç yayınları programı
Bim'de satılan Heifer sterilizasyon spreyi nasıl, alınır mı? kullanıcı yorumları
İstenmeyen SMS'ler ( reklam ve spam ) nasıl iptal ediliyor? E-devlet istenmeyen SMS iptal etme
Vergi yapılandırma uzatıldı mı? Vergi yapılandırma başvurusu son tarih ne zaman bitiyor?
Arıza yeni sezonda kimler diziye katılacak? Çukur dizisine yeni katılan ve ayrılan oyuncular
Kefaret dizisi Zühre kimdir? Gerçek adı ne? Nazlı Kar oynadığı diziler
Kefaret Cansu Kimdir? Bahar Ece Yılmaz Yaşı, Boyu, Sevgilisi
Kefaret dizisi Zeynep kimdir? Lavinya Ünlüer'in hayatı!
Cuma mesajları 227 Mart Cuma 2020 yeni resimli anlamlı kısa cuma mesajları
Sahurda hangi dualar edilir? Sahur duası nedir? Peygamberimiz sahura kalktığında hangi duayı ederdi?
Emzirme döneminde anneler nasıl beslenmelidir?
2020 Türkiye Kupası finali ne zaman, nerede ve hangi şehirde oynanacak
Özel Üniversite ve Vakıf Üniversitelerinin Mimarlık bölümü ücretleri ne kadardır? 2021 en ucuz vakıf üniversiteleri hangileridir?
PlayStation Plus aboneliği ne kadar? Sony, PlayStation Plus 2021 Abonelik ücretleri
Maria ile Mustafa dizisi Eda kimdir? Canan Atalay'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Kefaret dizisi Meltem karakterini kim canlandırıyor? Özgecan Özacar kimdir?
Arıza dizisine katılan Eda Dunisa Şölenci kimdir? Seda karakteri kimdir?
Öğretmen dizisi ne zaman final yapacak? Fox TV Öğretmen final sebebi ne?
Fox TV yeni dizisi Kefaret dizi oyuncuları ve dizi konusu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.