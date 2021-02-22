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ABD'de silahçı dükkanına saldırı: 3 ölü

ABD'de yaşanan silahlı saldırı da bir kişi silahçı dükkanına girerek dehşet saçtı. Yaşanan saldırı sonucunda 3 kişinin öldüğü açıklanırken olayla ilgili incelemelerin devam ettiği belirtildi.

22 Şubat 2021 Pazartesi 02:30
ABD'de silahçı dükkanına saldırı: 3 ölü
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Amerika Birleşik Devletleri’nin New Orleans şehrinde bir silahçı dükkanına silahlı saldırı düzenlendi. Dükkanda çıkan silahlı çatışmaya müşteri ve çalışanlar da katılırken yaşanan olay sonucunda 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Saldırı sonucunda 2 kişinin de yaralanırken yaralıların çevrede ki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığı açıklandı. Bölge şerifi tarafından yapılan açıklamalarda olayın neden gerçekleştiği araştırmalarının devam ettiği belirtildi.

Silahçı dükkanında bulunan Tyrone Russell adlı ABD’li vatandaş açıklamalarda bulundu. Russell açıklamalarında ‘silah sesleri ve bağırışlar duyuldu. Olay yerine polis geldiğinde dükkandan çıkmamız için bize eşlik ettiler. Sahneler çok korkutucuydu.’ Dedi.

 



Son Güncelleme: 22.02.2021 02:30
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ABDSilahçı DükkanıSilahlıSaldırı3 ölü
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