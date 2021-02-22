ABD'de silahçı dükkanına saldırı: 3 ölü

Amerika Birleşik Devletleri’nin New Orleans şehrinde bir silahçı dükkanına silahlı saldırı düzenlendi. Dükkanda çıkan silahlı çatışmaya müşteri ve çalışanlar da katılırken yaşanan olay sonucunda 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Saldırı sonucunda 2 kişinin de yaralanırken yaralıların çevrede ki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığı açıklandı. Bölge şerifi tarafından yapılan açıklamalarda olayın neden gerçekleştiği araştırmalarının devam ettiği belirtildi.

Silahçı dükkanında bulunan Tyrone Russell adlı ABD’li vatandaş açıklamalarda bulundu. Russell açıklamalarında ‘silah sesleri ve bağırışlar duyuldu. Olay yerine polis geldiğinde dükkandan çıkmamız için bize eşlik ettiler. Sahneler çok korkutucuydu.’ Dedi.