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ABD'de seçim sonuçları belli oldu! İşte ABD'nin yeni başkanı

ABD'de medya 59. başkanlık seçimlerini Demokrat aday Joe Biden'ın kazandığı bildirildi.

07 Kasım 2020 Cumartesi 19:52
ABD'de seçim sonuçları belli oldu! İşte ABD'nin yeni başkanı
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3 Kasım tarihinde başlayan ABD seçimlerinde sonuçlar belli oldu. Tartışmalı bir şekilde ilerleyen seçim sürecinde ABD medyası 59. başkanlık seçimlerini Demokrat aday Joe Biden'ın kazandığı bildirildi.

YENİ BAŞKAN JOE BİDEN

Gelen son dakika haberlerine göre ABD'de 59. Başkan'ın belirlendiği Başkanlık seçimlerinde kıyasıya mücadelede kazanan belli oldu. ABD'nin yeni başkanının Trump'a karşı 278 delege kazanan Joe Biden olduğu açıklandı.


ABD'de gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde oy kullanan kişi sayısı 100 milyonu aşıyordu ve bu kişilerde yaklaşık yarısı 3 Kasım günü oy kullandı.

Öte yandan ABD'de adayların seçimi kazanıp başkan olabilmeleri için 270 delege kazanmaları gerekliyor.

 



Son Güncelleme: 07.11.2020 19:52
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Anahtar Kelimeler:
ABDAbd SeçimlerJoe Biden
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