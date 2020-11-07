ABD'de seçim sonuçları belli oldu! İşte ABD'nin yeni başkanı

3 Kasım tarihinde başlayan ABD seçimlerinde sonuçlar belli oldu. Tartışmalı bir şekilde ilerleyen seçim sürecinde ABD medyası 59. başkanlık seçimlerini Demokrat aday Joe Biden'ın kazandığı bildirildi.
YENİ BAŞKAN JOE BİDEN
Gelen son dakika haberlerine göre ABD'de 59. Başkan'ın belirlendiği Başkanlık seçimlerinde kıyasıya mücadelede kazanan belli oldu. ABD'nin yeni başkanının Trump'a karşı 278 delege kazanan Joe Biden olduğu açıklandı.
Öte yandan ABD'de adayların seçimi kazanıp başkan olabilmeleri için 270 delege kazanmaları gerekliyor.
Son Güncelleme: 07.11.2020 19:52