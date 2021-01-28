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ABD'de mutasyon virüs alarmı!

İlk defa Güney Afrika'da rastlanan mutasyon koronavirüs, ABD'nin Güney Karolina eyaletinde yaşayan 2 kişide görüldüğü bildirildi.

28 Ocak 2021 Perşembe 20:59
ABD'de mutasyon virüs alarmı!
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ABD'de mutasyonlu virüs alarmı verildi, işte detaylar...

İlk defa Güney Afrika'da rastlanan  mutasyon koronavirüs, ABD'nin Güney Karolina eyaletinde yaşayn 2 kişide görüldüğü bildirildi.

İngiltere ve Güney Afrika'dan yayılan mutasyon virüsün daha hızlı bulaşan türleri de yayılmaya başlıyor.

ABD' nin Güney Karolina Sağlık ve Çevre Kontrol Departmanı, Güney Afrika'da ortaya çıkan korona virüs varyantının 2 kişide tespit edildiğini bildirdi.

70 ÜLKEDE TESPİT EDİLDİ

Yeni mutasyon virüs ile ilgili açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü, İngiltere'de meydana gelen bu yeni tür virüsün 70, Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni tür virüsün ise 31 ülkede tespit edildiği açıklamasında bulunmuştu.



Son Güncelleme: 28.01.2021 20:59
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Anahtar Kelimeler:
MutasyonVirüsABD
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