ABD'de metro saldırısı: 2 ölü, 2 yaralı

ABD’de metro hattında yaşanan bıçaklı saldırı sonrasında 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken 2 kişinin de yaralandığı belirtildi. Saatler içerisinde düzenlenen saldırıları aynı kişinin yaptığı öne sürülerek arama emri çıkarıldı.

Ek 500 polis bölgeye gönderildi

ABD’ninşehri metre hattında bıçaklı saldırı düzenlenmesi ABD ve dünya gündeminde yer buldu.

Şüphelinin güvenlik ve mobese kameralarından kim olduğu belirleme çalışmaları devam ederken polis ekipleri şüpheli şahsı aramaya başladı. Metre hattının güvenliğini tekrar sağlamak isteyen hükümet New York metro hattına geçici süre ile 500 ek polis görevlendireceğini belirtti.