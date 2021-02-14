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ABD'de metro saldırısı: 2 ölü, 2 yaralı

ABD New York metre hattında düzenlenen bıçaklı saldırılar sonucunda 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişinin de yaralandığı açıklandı. Açıklamalar sonrasında bölgeye çok sayıda polis sevk edilirken şüpheli ve şüphelilerin arama yakalama emrinin çıkarıldığı belirtildi.

14 Şubat 2021 Pazar 18:14
ABD'de metro saldırısı: 2 ölü, 2 yaralı
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ABD’de metro hattında yaşanan bıçaksaldırı sonrasında 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken 2 kişinin de yaralandığı belirtildi. Saatler içerisinde düzenlenen saldırıları aynı kişinin yaptığı öne sürülerek arama emri çıkarıldı.

ABD’nin New York şehri metre hattında bıçaklı saldırı düzenlenmesi ABD ve dünya gündeminde yer buldu.

Ek 500 polis bölgeye gönderildi

Şüphelinin güvenlik ve mobese kameralarından kim olduğu belirleme çalışmaları devam ederken polis ekipleri şüpheli şahsı aramaya başladı. Metre hattının güvenliğini tekrar sağlamak isteyen hükümet New York metro hattına geçici süre ile 500 ek polis görevlendireceğini belirtti.

 



Son Güncelleme: 14.02.2021 18:14
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ABDNew YorkMetroSaldırıBıçak2 ölü2 Yaralı
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