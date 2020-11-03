ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 240 bine dayandı

Geçtiğimiz Aralık ayında Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgın hastalığı yayılmaya devam ediyor. Dünya üzerinde yayılmadığı ülke kalmayan salgın hastalık, bazı ülkelerde daha geç alınan tedbirler sebebiyle daha hızlı yayılıyor.

Hastalığın Çin'de ortaya çıkması ve Çin'in en kalabalık ülke olmasına rağmen, vaka sayıları ABD'de daha fazla görülmeye hatta rekor düzeylde görülmeleye çoktan başladı.

VAKA SAYISI 9,5 MİLYON

Son gelen bilgilere göre ABD'de koronavirüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte içinde yaklaşık 92 bin artışla 9,5 milyona ulaştı.

Hastalık yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saat içinde 500 kişi daha arttı ve toplam vefat sayısı 240 bine dayandı.

150 MİLYON TEST YAPILDI

Ülkede bugüne kadar yapılan koronavirüs test sayısı ise 150 milyona yaklaştı.

REKOR ABD'DE

Koronavirüs vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 8 milyon 272 binden fazla vakayla Hindistan ve 5 milyon 554 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.