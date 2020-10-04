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ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 214 bin 280'e yükseldi

Salgın hastalık koronavirüs pandemisinin merkez üssü haline gelen ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 214 bini aştı.

04 Ekim 2020 Pazar 21:25
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 214 bin 280'e yükseldi
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Çin'de ortaya çıkan salgın hastalık koronavirüs pandemisi ile mücadele tüm dünya ülkelerinde sürüyor.

Dünya üzeriden ki vaka sayısı 35 milyonu aşarken, hastalığa yakalanıp iyileşen kişi sayısı ise 27 milyona dayandı.

Öte yandan dünya üzeriden hastalığın merkez üssü haline ABD'de vaka ve ölüm sayılarıda gittikçe artıyor. Dün ülkeden gelen son dakika haberine göre ABD Başkanı Trump'ta koronavirüs hastalığına yakalandı ve tedbir amaçlı askeri bir hastaneye yatırılarak tedavisine burda devam ediliyor.


ABD'de açıklanan resmi rakamlara göre ülkede bugüne kadar hayatını kaybeden kişi sayısı 215 bine yaklaştı. Diğer yandan hastalığa yakalanıp iyileşen kişi sayısı ise 5 milyona dayandı ve ülkede ki sağlık kuruluşlarında yapılan korona virüs test sayısı 110 milyonu aştı.

Ülkedeki rekor ölüm vakası ise 33 bin kişiyle New York eyalatinde bulunuyor.

 

ABD'yi, en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında 6 milyon 571 bine yakın vakayla Hindistan ve 4 milyon 906 binin üzerinde vakayla Brezilya izliyor.



Son Güncelleme: 04.10.2020 21:25
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ABDAbd Koronavirüs Vaka SayılarıKovid 19
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