ABD'de koronavirüsü sebebiyle ölenlerin sayısı 381 bini aştı

Bir yandan ülkedeki siyasi krizli uğraşan dünya devi ABD'de diğer yandan koronavirüs hastalığı yayılmaya ve her gün binlerce kişinin canını almaya devam ediyor.

Koronavirüs aşısı acil kullanım onayının alınmasından sonra ülkede aşılama çalışmaları başladı. Alınan tüm tedbir ve önlemlere rağmen ülkedeki vaka ve ölüm sayılarında ki artışın önüne geçilemiyor.

TOPLAM CAN KAYBI 381 BİN

Son açıklanan resmi rakamlara göre ülkede son 24 saat içinde yapılan testlerde 233 bin kişide koronavirüs tespit edilirken, toplam vaka sayısı 23 milyona dayandı. Hastalık sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 1 gün içinde 3 bin 200 kişi daha arttı ve toplam can kaybı 381 bini aştı.

Öte yandan ülkede hastalığa yakalanıp iyileşen kişi sayısıda günden güne artıyor. Son gelen rakamlara göre ülkede genelinde yaklaşık 14 milyon kişi iyileşti ve ülkede bugüne kadar yapılan koronavirüs test sayısı 270 milyonu geçti.

Ülkede vaka sayısının en fazla olduğu eyalet ise Kalifoniya olurken, hastalık sebebiyle can kaybının en fazla olduğu eyalet ise New York oldu.

Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi, yaklaşlık 10,5 milyon vakayla Hindistan ve 8 milyon 75 bini aşan vakayla Brezilya izliyor.