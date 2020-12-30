ABD'de koronavirüsü engelleyen hap bulundu!

Tüm dünya koronavirüs salgınıyla mücadele içerisindeyken geliştirilen aşılar herkes için bir umut ışığı oldu. Fakat ABD'den gelen bir haber Bilim dünyasını şoka uğrattı.

Cleveland Clinic'de görev yapan görevli bilim insanları yaptıkları bir araştırmada uyku sorunları için kullanılanhapının koronavirüsü engellediğini öne sürdüler. Araştırma sonuçlarının kendilerini çok şaşırttığını ve aynı zamanda da heyecanlandırdığını söyleyen Genom Bilimi Enstitüsü görevlisi Feixiong Cheng bu hapın koronavirüsü yüzde 30 oranında azalttığını açıkladı.

Herkesin kullanabileceği ilaç türleri arasında yer alan melatonin hapının çok kolay ulaşılması nedeniyle bu araştırmanın büyük bir keşif olduğunu belirten araştırma başkanı Feixiong Cheng, sonuçlardan elde edilen bulguların doktor onayı almadan kullanılmaması gerektiğini belirterek bu keşfin daha geniş çaplı yapılarak kontrollü deneylere tabi tutulmasıyla etkisi ve güvenilirliğinin kanıtlanabileceğini söyledi.

Yapay zeka kullanılarak yapılan araştırmada korona şüphesi ile başvuran 27 bin insanda inceleme yapıldı ve katılımcıların yaklaşık yüzde 28'inin melatonin kullandığı ve bu kişilerin kovid-19 test sonuçlarının da negatif geldiği belirtildi.